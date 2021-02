Frau schmuggelt seltene Kakteen am Körper

Von Spürhund entlarvt Frau schmuggelt seltene Kakteen am Körper

Es klingt nicht wie die beste Idee, stachelige Kakteen eng am Körper durch den Zoll schmuggeln zu wollen. Als ein Spürhund am Flughafen auf die Schmugglerin aufmerksam wird, versucht die Frau noch schnell, die Pflanzen zu entsorgen. Nun wird sie verurteilt.

Weil sie seltene Kakteen an ihrem Körper befestigt durch den Zoll schmuggeln wollte, hat ein neuseeländisches Gericht eine Frau zu 100 Sozialstunden verurteilt. Die 38-Jährige habe aus China kommend versucht, insgesamt 947 Sukkulenten und Kakteen ins Land zu bringen, die sie in Strümpfen an ihren Körper geschnallt hatte, erklärte das Landwirtschaftsministerium.

Mehr zum Thema Von Schmugglern eingenäht Zoll findet lebende Reptilien in Stoffpuppen

Die Pflanzen, darunter acht bedrohte Arten, hätten einen Wert von rund 6000 Euro gehabt. Bei ihrer Einreise im März 2019 sei ein Spürhund auf die Frau aufmerksam geworden, hieß es in der Mitteilung. Sie habe daraufhin versucht, die Pflanzen in einer Flughafentoilette zu entsorgen, wo sie von Sicherheitskräften gefunden wurden.

Zusätzlich zu den Sozialstunden werde die Frau für ein Jahr unter Beobachtung gestellt. "Dieses Urteil ist eine Mahnung an alle, die bedrohte Pflanzen oder andere gefährdete Arten nach Neuseeland schmuggeln wollen, dass sie mit ihrer Bestrafung rechnen müssen", sagte ein Ermittler des Ministeriums nach der Gerichtsentscheidung. Neuseeland verfügt über strenge Gesetze, was die Einfuhr von Pflanzen angeht.