Eine junge Frau in den USA will ihrem Vater eine Niere spenden, die er dringend braucht. Doch der Vater möchte die Tochter nicht gefährden und lehnt ab. Er kann schließlich operiert werden und erfährt erst danach, wer die Spenderin des Organs ist.

Eine junge Frau aus dem US-Bundesstaat Missouri hat ihrem Vater heimlich eine Niere gespendet und damit wahrscheinlich das Leben gerettet. Als bei John Ivanowski vor zwei Jahren eine schwere Nierenerkrankung festgestellt wird, steht für seine Tochter Delayne fest, dass sie ihm helfen will.

Die Krankenschwester trifft mit ihrem Plan jedoch auf taube Ohren. Denn der Vater hatte bereits einen Sohn verloren, der vor 15 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben war. "Ich dachte, ich habe meinen Jungen verloren und wenn Delayne etwas passiert, weiß ich nicht, was ich tun würde", erzählte er in der Fernsehshow "Good Morning America". Trotz seiner schlechten Prognose sagte John seiner Tochter immer wieder, dass er nicht wolle, dass sie ihm eine Niere spendet.

Also nahm Delaney Ivanowski ihr Vorhaben heimlich in Angriff. "Ich dachte: 'Ich werde es tun. Es ist mir egal, wie sauer er auf mich ist'", sagte Delayne gegenüber ABC News. "Zumindest wird er ein gutes Leben führen und nicht an eine Maschine angeschlossen sein", fügte sie hinzu. Neun Monate lang durchlief sie alle Tests und notwendigen Untersuchungen, um Spenderin zu werden.

Verärgert und geschockt

Ihr Vater John musste inzwischen dreimal in der Woche zur Dialyse, sein Zustand verschlechterte sich weiter. Schließlich erfuhr Delayne, dass sie als Spenderin für ihren Vater geeignet sei. Die Operation wurde für den 30. Oktober 2022 angesetzt, musste dann aber verschoben werden, weil ihr Vater von einem Baum fiel und sich verletzte. Am 16. Februar 2023 war es dann aber so weit. John Ivanowski erhielt eine neue Niere.

In einem fast fünfminütigen TikTok-Video ist zu sehen, wie seine Tochter nach ihrer OP an sein Krankenbett kommt. Der Vater weint, als er versteht, dass das Organ von seiner Tochter stammt. "Ich wusste es sofort", sagte John zu ABC News. "Ich war verärgert. Ich war geschockt."

Inzwischen hatte Delayne Ivanowski auch eine Spendenseite aufgesetzt, mit der sie es schaffen will, die Krankenhauskosten zu bestreiten. Inzwischen sind dort fast 15.000 US-Dollar zusammengekommen, das ursprüngliche Spendenziel lag bei 5000 Dollar. Sie bedankte sich bei allen, die ihren Eltern mit den Arztrechnungen für beide Eingriffe geholfen hätten. Sie als Tochter wisse, wie viel ihre Mutter und ihr Vater in ihren 25 Lebensjahren für sie getan hätten. "Es liegt mir am Herzen, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um ihnen durch diese stressige Zeit zu helfen." John Ivanowski hat sich inzwischen damit angefreundet, dass seine Tochter ihm eine ihrer Nieren gegeben hat. "Ich würde nichts ändern", sagte er. "Ich fühle mich so viel besser."