Mann feuert in Firma um sich Fünf Menschen bei Schießerei in Chicago getötet

In einem Werk für Wasserventile am Rande von Chicago eröffnet ein Mann plötzlich das Feuer - offenbar handelt es sich bei ihm um einen Mitarbeiter der Firma. Am Ende sind fünf Menschen tot und viele verletzt.

Bei einer Schießerei in einem Vorort der US-Großstadt Chicago sind nach Polizeiangaben fünf Zivilisten getötet worden. Das teilte eine Sprecherin der Polizei vor laufenden Kameras mit. Der Schütze sei später im Städtchen Aurora im US-Staat Illinois bei einem Schusswechsel mit Beamten ums Leben gekommen. Fünf Polizisten und einige weitere Menschen wurden verletzt.

Die Verletzten wurden mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht, Sondereinheiten der Polizei durchsuchten die Gebäude am Tatort nach möglichen weiteren Opfern. Offiziellen Angaben zufolge fielen die Schüsse in einem Werk für Wasserventile. Fernsehsender zeigten Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrwagen am Tatort. Umliegende Schulen wurden vorübergehend abgeriegelt.

Ein Augenzeuge sagte einem Lokalsender, der Angreifer sei ein Kollege von ihm gewesen, der mit einer Pistole durch die Gänge seiner Firma gelaufen sei und um sich geschossen habe. Mitarbeiter benachbarter Unternehmen schlossen sich aus Angst in den Gebäuden ein. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, es bestehe keine unmittelbare Gefahr mehr für die Öffentlichkeit.

Der Vorfall weckte Erinnerungen an das Attentat in einem weiteren Ort namens Aurora im Bundesstaat Colorado. Dort hatte ein Schütze 2012 bei einer Kino-Premiere im Saal das Feuer eröffnet, zwölf Menschen getötet und etwa 70 weitere verletzt.