Fünf Tote nach Lawinenabgang in Österreich

Opfer vermutlich Tschechen Fünf Tote nach Lawinenabgang in Österreich

Bereits im Januar war bei Ramsau am Dachstein eine riesige Lawine abgegangen, damals gab es keine Todesopfer.

Bisher beklagt Österreich in diesem Winter verhältnismäßig wenig Lawinenopfer. Doch dann verschüttet ein Schneebrett am Dachstein eine Gruppe von Schneeschuhwanderern. Fünf Menschen sterben.

Bei einem Lawinenabgang im Dachstein-Gebirge in Österreich sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Opfern vermutlich um Tschechen. Die Gruppe war auf einer Schneeschuh-Wanderung, als die Lawine sich auf 2800 Metern Höhe aus bisher unbekannten Gründen im Gebiet der Gemeinde Ramsau am Dachstein löste.

Die Lawine war nach Schätzungen der Bergrettung etwa 150 bis 200 Meter breit und 400 Meter lang. Rettungskräfte waren am Mittag vor Ort, sechs Hubschrauber waren im Einsatz. Die Rettungskräfte gingen nicht davon aus, dass es weitere Verschüttete gab. Dennoch wurde die Suche vorsichtshalber fortgesetzt.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte das Kuratorium für alpine Sicherheit in einem Zwischenbericht mitgeteilt, dass im Winter 2019/2020 verhältnismäßig wenige Lawinenopfer zu beklagen waren. Demnach starben zwischen dem 1. November 2019 und dem 1. März 2020 sechs Menschen durch Lawinenabgänge in Österreich.