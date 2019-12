Zwei Kinder werden in Alaska alleine in einem Haus zurückgelassen. Als der Strom ausfällt, bekommt das ältere Kind Angst. Der Junge macht sich auf den Weg - mit einem 18 Monate alten Baby auf dem Arm wandert er durch die eisige Kälte, um bei Nachbarn Unterschlupf zu suchen.

Ein fünf Jahre altes Kind wurde in Alaska mit einem 18 Monate alten Baby alleine in einem Haus der kleinen Ortschaft Venetie gelassen und geriet in Panik, als plötzlich der Strom ausfiel. Laut "New York Times" machte es sich deshalb mit dem Baby auf dem Arm auf den Weg zu den knapp einen Kilometer entfernt lebenden Nachbarn.

Nur auf Socken und leicht bekleidet kämpft sich das fünfjährige Kind bei -31 Grad Außentemperatur durch die Winterlandschaft. Wie das Baby gekleidet war, ist nicht bekannt. Beide erlitten jedoch wegen der Kälte und ihrer leichten Kleidung Verletzungen. Beamten zufolge werden sie sich wohl wieder vollständig erholen.

Die von den Nachbarn informierte Polizei musste schließlich mit einem Hubschrauber in das abgelegene Gebiet mit nur 166 Einwohnern fliegen. 12 bis 16 Stunden brauchten sie laut "New York Times" dafür. "Glücklicherweise waren wir zuversichtlich, dass die Kinder in guten Händen waren, weil die Nachbarn sie aufgenommen und wir mit ihnen gesprochen hatten", sagte ein Sprecher der Abteilung für Öffentliche Sicherheit in Alaska.

Frau festgenommen

Eine 37-Jährige Frau wurde wegen der Vorfälle festgenommen. Ob es sich dabei um die Mutter handelt oder in welcher Beziehung sie zu den Kindern steht, ist nicht bekannt. Auch ob die Kinder miteinander verwandt sind, ist unklar. Die Untersuchungen hätten jedoch ergeben, dass die Festgenommene die Kinder in ihren Haus ohne Aufsicht von Erwachsenen zurückgelassen haben soll.

Wie andere Gemeinden im Landesinneren von Alaska ist Venetie das ganze Jahr über mit extremen Temperaturschwankungen konfrontiert. Von November bis März kann es zu Extremtemperaturen von bis zu minus 60 Grad kommen.