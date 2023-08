Noch sind die Einzelheiten unklar. Auf der A2 in Sachsen-Anhalt sind mehrere Wagen in einen Auffahrunfall verwickelt. Die Einsatzkräfte aber können noch nicht zum eigentlichen Unglücksort vorgedrungen. Nach der Explosion von transportierten Gasflaschen dauern die Löscharbeiten an.

Auf einem Laster sind auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt mehrere Gasflaschen explodiert. In Richtung Hannover sei es zwischen Theeßen und Burg am Mittag zu einem Auffahrunfall gekommen, teilte die Polizei mit. Beide Fahrtrichtungen sind gesperrt. Bei dem Auffahrunfall in der Nähe von Magdeburg waren demnach mehrere Fahrzeuge beteiligt - mehrere Laster seien in Brand geraten. Der MDR berichtet unter Berufung auf die Polizei, dass ein LKW-Fahrer offenbar ein Stauende übersehen und auf einen anderen Laster aufgefahren sei.

Nach Angaben der Feuerwehr laufen die Löscharbeiten am Nachmittag noch, weshalb bislang weder Einsatzkräfte der Feuerwehr noch der Polizei nah an die Unfallstelle gelangen. Den Angaben zufolge mussten Autofahrer um die Unfallstelle herum evakuiert werden, um vor umherfliegendem Material sicher zu sein.

Der Unfall hatte sich den Angaben der Polizei zufolge um 12.15 Uhr ereignet. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Der Verkehr werde umgeleitet, hieß es.

Der Landkreis Jerichower Land hat eine Gefahrenwarnung herausgegeben. Demnach werden Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen sowie Klimaanlagen und Lüftungen abzuschalten.