Geldtransporter am Ku'damm überfallen

Sicherheitsmitarbeiter verletzt Geldtransporter am Ku'damm überfallen

Am Berliner Kurfürstendamm haben mehrere unbekannte Täter einen Geldtransporter überfallen. Nach Angaben der Polizei seien die Einsatzkräfte gegen 10 Uhr alarmiert worden. Am Tatort auf Höhe der Bleibtreustraße trafen sie auf zwei Sicherheitsmitarbeiter, die nach ersten Erkenntnissen verletzt seien. Die Täter sind flüchtig. Einer Sprecherin zufolge ereignete sich der Überfall vor einer Bank. An der betreffenden Stelle befindet sich eine Volksbank-Filiale.

Die "Bild"-Zeitung berichtet, einer der beiden Sicherheitsmitarbeiter sei schwer verletzt, dies bestätigte die Polizei jedoch zunächst nicht. Nahe der Stadtautobahn A100 im Bezirk Schöneberg sei zudem ein mögliches Fluchtauto ausgebrannt aufgefunden worden. Auch diese Information bestätigten die Beamten nicht.

Mehr in Kürze auf ntv.de