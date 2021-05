Einbruch in Grünes Gewölbe

Einbruch in Grünes Gewölbe Gesuchtes Clan-Mitglied gefasst

Eineinhalb Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe ist der gesuchte Zwilling aus dem Berliner Clan-Milieu gefasst worden. Der Tatverdächtige wurde am Montagabend im Zuge einer Durchsuchung in Berlin-Neukölln festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte.

Bei einem der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte hatten mehrere Täter am 25. November 2019 in Dresden aus der berühmten Schatzkammer Grünes Gewölbe historische Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten des 17. und 18. Jahrhunderts von kaum schätzbarem Wert erbeutet. Von den gestohlenen Juwelen fehlt bis heute jede Spur.

Rund ein Jahr später nahm die Polizei in Berlin insgesamt vier junge Männer als Tatverdächtige fest. Sie gehören der bekannten arabischstämmigen Remmo-Großfamilie an. Dieser ist der Polizei bereits einschlägig bekannt. Einige seiner Mitglieder waren 2017 an einem Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum beteiligt. Nach dem nun gefassten fünften Tatverdächtigen, der entkam, wurde international gefahndet.