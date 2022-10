Die Heizungen können auf Sparflamme laufen, denn auch Ende Oktober klopft der Spätsommer nochmal an die Tür. Mit bis zu 25 Grad erreichen die Temperaturen in der neuen Woche ihren Höhepunkt. Ein Wintereinbruch ist nicht in Sicht.

Nach dem warmen Herbstwochenende geht es zum Monatsende deutlich zu warm weiter. Bei Temperaturen, die in der kommenden Woche im Schnitt rund 6 Grad höher liegen als im letzten Jahr, reicht bei den Heizungen immerhin die Sparflamme. Durch eine kräftige Südströmung wird auch nochmal Saharastaub ein Thema. Und selbst ein Sommertag ist hier und da möglich. Aber der Reihe nach:

Montag: Es geht schon sehr mild los

Mit Tiefstwerten zwischen 10 und 16 Grad wird die Nacht in den Montag für einen 24. Oktober sehr warm. Dazu erwarten uns verbreitet Schauer, teilweise begleitet von Blitz und Donner.

Tagsüber bleibt es im Süden recht grau mit gewittrigen Regengüssen. Hier mischt sich auch etwas Saharastaub unter den Regen. Im Westen ziehen bei kräftigem Wind nachmittags einzelne Schauer auf. Der Nordosten zeigt sich freundlich und trocken. In Berlin werden dabei bis zu angenehme 22 Grad erreicht. Am grauen Alpenrand immerhin bis zu 16 Grad.

Dienstag: Der Blick auf eine partielle Sonnenfinsternis

Zur Mittagszeit lohnt sich vor allem über dem Süden und Osten Deutschlands der Blick in Richtung Sonne. Hier sollte die partielle Sonnenfinsternis wohl ganz gut zu sehen sein. Ansonsten sind die Wolken vor allem in Norden oft recht dicht. Hier ist auch ein wenig Regen möglich. Sonst bleibt der Tag überwiegend trocken. Das Ganze bei 14 Grad an der Ostsee und bis zu 22 Grad im Südwesten.

Mittwoch: Sommerluft in Reichweite

Warme Mittelmeerluft lässt die Temperaturen am Mittwoch im Süden und über der breiten Mitte oft auf über 20 Grad ansteigen. Am Oberrhein sogar auf bis zu 24 Grad. Von Niedersachsen bis nach Mecklenburg-Vorpommern bleibt es unter dichteren Wolken etwas kühler und zeitweise fällt hier ein wenig Regen.

Donnerstag: Spätsommer sagt Hallo

Der Donnerstag verspricht verbreitet trockenes Wetter. Vor allem über dem Süden dürfte es viel Blau am Himmel geben. Allerdings kann hier auch Saharastaub wieder ein kleines Thema werden. Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen am Oberrhein oft sommerliche 25 Grad. Stellenweise auch mehr. Im Westen werden gute 22 Grad erreicht. Hamburg dürfte mit 19 Grad nur knapp die 20 Grad verfehlen. Am kühlsten geht es an der Ostsee mit rund 15 Grad weiter.

Freitag: Es geht noch wärmer

Zumindest ein bisschen. Denn deutschlandweit betrachtet wird der Freitag wohl der wärmste Tag der Wetterwoche. Die Höchstwerte kommen auch im Norden oft an oder über die 20 Grad-Marke. Im Südwesten steht weiterhin die Sommermarke von 25 Grad auf dem Plan. Insgesamt nehmen die wolkigen Anteile etwas zu. Im Nordwesten sind schon örtlich Schauer oder Gewitter möglich.

Das Wochenende: Herbst sieht anders aus

Der Samstag bleibt im Süden und Osten abseits von Nebel freundlich. Im Norden und Westen wird es zunehmend wechselhaft. Die Temperaturen gehen ein wenig zurück - erreichen aber immer noch viel zu milde 17 bis 23 Grad.

Ob sich am Sonntag erneut Hochdruckeinfluss mit freundlichem Wetter bei uns durchsetzt oder uns vom Atlantik her mehr Schauer erwarten ist noch nicht geklärt. Eins ist aber wohl ganz sicher: Kühl oder sogar kalt wird es erstmal nicht.