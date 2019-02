Großbrand in Pariser Nobel-Viertel

Mehrere Tote, Ursache unklar Großbrand in Pariser Nobel-Viertel

Zu einem Großeinsatz rückt in der Nacht die Pariser Feuerwehr aus. Ein achtstöckiges Wohnhaus in einer der teuersten Gegenden der Stadt steht in Flammen. Die Folgen sind verheerend.

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Paris sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Ein weiteres Opfer wurde bei dem Unglück in der Nacht zum Dienstag schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Es gab demnach zahlreiche Leichtverletzte.

Die Brandschützer mussten das achtstöckige Wohnhaus im 16. Arrondissement der französischen Hauptstadt räumen. Sie kämpften noch am frühen Morgen gegen die Flammen. Auch mehrere Gebäude in der Nachbarschaft der Rue Erlanger im Westen der Stadt wurden geräumt.

Den Angaben zufolge waren rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Das 16. Arrondissement ist einer der wohlhabendsten Stadtteile, in dem sich auch zahlreiche Museen, Restaurants und Sportstätten wie das Prinzenparkstadion und die Tennis-Arena Roland Garros befinden.