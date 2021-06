Sie durchsuchen Häuser und Wohnungen, in Leverkusen rückt die Polizei mit einem Panzer an: Bei einer Razzia gegen Clan-Kriminalität in Nordrhein-Westfalen werden mehrere Menschen festgenommen. Im Zentrum steht wohl die Familie des "Paten von Berlin".

Rund 600 Polizisten sind in Nordrhein-Westfalen gegen kriminelle Clans vorgegangen. In Leverkusen war ein Polizeipanzer im Einsatz, um den Beamten Zugang zu einer Villa zu verschaffen. Dort seien ein 46-jähriger Hauptbeschuldigter, seine 42-jährige Frau und seine beiden Söhne verhaftet worden, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul. Bei dem Mann handele es sich um "einen der absoluten Top-Leute der Clan-Kriminalität in NRW", so Reul. "Wir haben ihn nicht nur festgenommen, sondern ihm auch sein Zuhause weggenommen. Das ist heute ein Schlag gegen die erste Liga der Clan-Kriminalität." Die Villa werde nun im Grundbuch dem Staat übertragen und die Familie ausgetragen.

Es sei ein großartiger Tag im Kampf gegen die Clan-Kriminalität, sagte der Minister. "Mit jedem Einsatz dringen wir tiefer in den kriminellen Sumpf und in die Schattenwelt der Clans ein." Die Einsätze in Leverkusen, Duisburg und Düsseldorf stünden im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften in Düsseldorf und Duisburg. In Düsseldorf werde wegen bandenmäßigen Betrugs, Sozialbetrugs und Geldwäsche ermittelt, in Duisburg wegen eines Steuerverfahrens. Insgesamt seien 31 Objekte durchsucht worden.

Auch über das Dach verschaffte sich die Polizei Zutritt zu einer Villa. (Foto: picture alliance/dpa)

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf sowie vom Landeskriminalamt waren Beamte im Rheinland, Bergischen Land, am Niederrhein und im Ruhrgebiet im Einsatz. Es wurden Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Den intensiven Ermittlungen der Zentralstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS) ist es laut NRW-Justizminister Peter Biesenbach zu verdanken, dass nicht nur Haftbefehle gegen vier Personen aus dem Clan-Milieu vollstreckt werden konnten, sondern auch große Mengen Bargeld, mehrere Schusswaffen sowie eine Immobilie beschlagnahmt wurden.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, richtete sich die Großrazzia gegen kriminelle Mitglieder der Familie von Mahmoud Al-Zein, der bis Januar Oberhaupt eines libanesischen Clans in Deutschland gewesen sei. Al-Zein nennt sich selbst "Pate von Berlin", sein richtiger Name ist Mahmut Uca. Er sei Ende Januar in die Türkei ausgereist, da er andernfalls abgeschoben worden wäre. Der festgenommene 46-Jährige ist demnach ein führendes Mitglied des Al-Zein-Clans.

Laut "Bild" ist Uca mehrfach vorbestraft - unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischen Diebstahls und Drogenhandels. Viermal sei er zu Haftstrafen verurteilt worden. Derzeit gelte eine Wiedereinreisesperre von sechs Monaten für den 54-Jährigen, der nicht nur in Berlin, sondern auch jahrelang in Duisburg-Marxloh gelebt habe.