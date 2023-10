Als die Menge in Hamburg Harburg anwuchs, brachte die Polizei Wasserwerfer in Stellung.

Krawalle an Halloween haben in Hamburg eine gewisse Tradition. Auch dieses Jahr kommt es in der Hansestadt zu Ausschreitungen. In den Stadtteilen Harburg und Lürup gehen Hunderte junge Menschen auf die Straße, es werden Böller geworfen. Die Polizei geht mit Wasserwerfern gegen die Randalierer vor.

Für Kinder ist Halloween Anlass zum Süßigkeiten sammeln, für Größere mancherorts für Randale: Im Hamburger Stadtteil Harburg kam es zu Krawallen, in deren Verlauf die Polizei Wasserwerfer einsetzte, wie ein Sprecher am Abend bestätigte. Zunächst hätten sich demnach 150 bis 200 Menschen versammelt. Ihre Zahl sei auf 300 bis 350 gestiegen. Es seien Böller auf Einsatzkräfte geworfen worden. Um die Menge zurückzudrängen, seien dann die Wasserwerfer zum Einsatz gekommen. Man habe die Lage unter Kontrolle, sagte der Sprecher. Es habe bereits Festnahmen oder Ingewahrsamnahmen gegeben, Zahlen liegen noch nicht vor.

E in dpa-Fotograf berichtete, die Polizei habe die überwiegend jungen Menschen mehrfach aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Als sie dieser Aufforderung nicht nachgekommen seien, seien Wasserwerfer eingesetzt worden, um die Menschen aus den Straßen zu treiben. Im Stadtteil Lurup gab es zudem Zwischenfälle, an denen laut Polizei rund 50 Jugendliche beteiligt waren. Sie hätten Böller gezündet - Scheiben eines Einzelhandels seien beschädigt und Müllcontainer in Brand gesetzt worden. Auch in anderen Gebieten Hamburgs sei es zu Krawallen gekommen - der Fokus habe aber auf Harburg gelegen. Am späteren Abend beruhigte sich die Lage nach Angaben der Polizei. Bereits vor einem Jahr hatten junge Krawallmacher die Polizei am Harburger Ring in Atem gehalten - mehrere Menschen kamen damals vorübergehend in Gewahrsam. Ein Polizeisprecher sagte deshalb am Dienstag zu den erneuten Krawallen: "Wir waren darauf vorbereitet."

Auch in Berlin hatte die Polizei angekündigt, in der Nacht zum Mittwoch verstärkt Streife zu fahren. In der Hauptstadt seien etwa 1000 Beamte unterwegs, hieß es im Vorfeld von der Polizei. Beteiligt seien Einsatzkräfte aus Brandenburg, Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, hieß es. 2021 hatten in der Halloween-Nacht vor allem junge Randalierer in mehreren Berliner Stadtteilen Böller, Flaschen und Eier auf Polizisten geworfen. Auch dieses Jahr blieb es nicht ganz friedlich. Im gesamten Stadtgebiet Berlins seien Passanten und Einsatzkräfte vereinzelt mit Böllern beworfen oder mit Pyrotechnik beschossen worden, teilte die Polizei am Abend auf der Plattform X mit. Die ersten Anzeigen seien geschrieben. Verletzt wurde dabei zunächst niemand.