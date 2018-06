Panorama

Kurzschluss am Vormittag: Hamburger Flughafen steht still

Ein Stromausfall legt den Hamburger Flughafen lahm. Das Gebäude wird evakuiert. Flüge werden umgeleitet. Wann es weiter geht, ist unklar.

Nach einem Stromausfall ist der Hamburger Flughafen geräumt worden. Zunächst gingen am Terminal 2 am Vormittag die Lichter aus. Rolltreppen und Gepäckbänder blieben stehen. Dann wurden die meisten Abflugschalter geschlossen. Seit 10 Uhr sei der Flugbetrieb eingestellt, so der Flughafen. Grund sei ein Kurzschluss. "Passagiere werden gebeten, sich über ihren Flugstatus zu informieren und sich an ihre jeweilige Airline zu wenden", hieß es weiter.

Der Hamburger Airport informiert über den Status der Abflüge hier. Lufthansa-Passagiere werden hier fündig, Easyjet-Passagiere hier.

Mehrere Flüge wurden gestrichen. Ankommende Flüge wurden umgeleitet - offenbar nach Hannover, Bremen und Berlin.

Wie lange die Störung anhält, ist unklar. Die Airlines würden entscheiden, welche Flüge am Sonntag voraussichtlich noch möglich seien, sagte eine Flughafen-Sprecherin und ergänzte: "Sofern es wieder Strom gibt."

Zunächst seien die Passagiere von Terminal 2 zum Terminal 1 geschickt worden, so die Sprecherin. Aber auch dieses Terminal sei mittlerweile vom Stromausfall betroffen. Derzeit könnten keine Maschinen starten oder landen. Auch die Zufahrt zum Flughafen ist nach Angaben der Sprecherin gesperrt worden, weil sich hunderte Passagiere inzwischen vor dem Gebäude aufhielten.

Viele Passagiere beschwerten sich via Twitter über fehlende Durchsagen. Der Flughafen-Betreiber bat um Verständnis.

Andere Passagiere lobten den Airport dagegen.

Der Flughafen Hamburg ist mit mehr als 17 Millionen Passagieren jährlich nach Angaben des Betreibers der fünftgrößte in Deutschland.

Quelle: n-tv.de