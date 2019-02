In Heidelberg kommt plötzlich blaues Wasser aus dem Hahn. Die Stadt gibt eine amtliche Gefahrenmeldung heraus und warnt ihre Bewohner eindringlich. Noch ist unklar, ob Gift ins Grundwasser gelangt ist.

Die Menschen im baden-württembergischen Heidelberg und Umgebung werden davor gewarnt, Wasser aus der Leitung zu trinken. Offenbar hat es einen Unfall gegeben, bei dem das Trinkwasser blau eingefärbt und womöglich vergiftet wurde.

Die Ursache für die Blaufärbung des Wasser, das dort aus den Hähnen fließt, ist zur Zeit noch völlig unklar. Zuerst aufgefallen ist die Veränderung im Ort Dossenheim, inzwischen hat man das Trinkverbot auf die angrenzenden Heidelberger Stadtteile Handschuhsheim und Neuenheim ausgeweitet.

Nicht sofort erkennbar

Laut Dossenheims Bürgermeister Hans Lorentz ist die Blaufärbung des Wassers allerdings nicht auf den ersten Blick zu erkennen. "Erst wenn man die Badewanne halb voll macht", schimmert es bläulich, so Lorentz im SWR-Interview. Da man derzeit noch nichts über die die Färbung auslösende Substanz wisse, handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Eine solche sei auch die Ausweitung des Trinkverbots, betonte ein Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises. Noch beschränke sich die Blaufärbung weiterhin auf Dossenheim.

Nicht nur über Twitter, auch per Lautsprecherwagen der Feuerwehr werden die Menschen in der Gegend gerade vor dem Verzehr von Leitungswasser gewarnt. Man legt ihnen außerdem nahe, es weder zum Duschen noch zum Händewaschen zu benutzen. Lediglich für die Toilettenspülung sei es einsetzbar. Die Stadt empfiehlt außerdem, einen Vorrat an Trink- und Brauchwasser anzulegen. Zur Stunde untersucht das Gesundheitsamt Proben des Wassers im Labor.

Ein Krisenstab und ein Info-Telefon des Gesundheitsamtes wurden eingerichtet: 06221/522-1800.