So könnte es diese Woche vielerorts in Deutschland aussehen. Bei Sonne satt und heißen Temperaturen dürfte es viele Deutsche an die Strände ziehen.

Hoch Elfi sei dank - der Hochsommer kommt nochmal zurück nach Deutschland. Bis zu 31 Grad und viel Sonnenschein bieten die besten Bedingungen für Badespaß ohne Ende. Daran sollte auch das eine oder andere Gewitter nichts ändern.

Da musste es Mitte August werden, bis wir in Deutschland erstmals so richtig Sommergefühle entwickeln. Nun aber zeigt sich die schönste Zeit des Jahres auch von der schönen Seite - bis auf kleine Ausnahmen. Verantwortlich dafür ist laut RTL-Meteorologe Björn Alexander Hoch Elfi. Angefangen im Süden klettert das Thermometer in den kommenden Tagen auf sommerliche Wohlfühlwärme von 25 bis 32 Grad.

Nachdem einige Regionen wie etwa das Erzgebirge in der Frühe sogar noch mit Bodenfrost zu kämpfen hatten, meldet sich der Spätsommer mit Kraft. Die Temperaturen steigen aber zunächst im Süden in höhere Gefilde - 22 bis 29 Grad sind dort zu erwarten. Im Norden und Westen herrschen dagegen Blitz und Donner vor - im Norden werden sie von starken Winden begleitet. Dort sind maximal 20 Grad zu erwarten.

In den Folgetagen darf sich dann aber ganz Deutschland am Badewetter erfreuen - bei zehn bis zwölf Sonnenstunden und 20 bis 30 Grad sollte das kein Problem sein. Im Süden trüben lediglich kleine Schönheitsfehler die Sommertage - dort ist in Richtung Alpen mit einigen Gewittern zu rechnen.

Donnerstag wird der perfekte Sommertag

Am Donnerstag gibt es dann aber kein Halten mehr. Sonne satt in ganz Deutschland - der Wochenhöhepunkt. Die Gefahr von Gewittern liegt nahe null und das Thermometer steigt auf 23 bis 31 Grad. Björn Alexander weist allerdings darauf hin, dass durch den bisher milden Sommer auch die Temperaturen der Gewässer niedriger ausfallen als in heißeren Sommern. "So liegen die Werte im Wasser in den Seen oft bei rund 18 bis 22 Grad. Wer sich an den Küsten in die Fluten werfen möchte, den erwarten vielfach 17 bis knapp 20 Grad", fasst der RTL-Meteorologe zusammen.

Zum Wochenausklang gibt es nochmals ähnliche Temperaturen wie am Donnerstag, allerdings sorgt vor allem im Süden wiederum das eine oder andere Gewitter für Abkühlung. Auch an Nord- und Ostsee könnten einige Tropfen fallen. Diese Wetterlage hält sich voraussichtlich auch übers Wochenende. Bei 20 bis 30 Grad macht das Badengehen Spaß - im Norden und Süden bestehen aber Schauer- oder gar Gewitterrisiko.

Trotz aller Schönheitsfehler ist das kühle und teils von vielen Niederschlägen geprägte Wetter der vergangenen Wochen passé.