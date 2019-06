Unglück in New York

Unglück in New York Helikopter stürzt bei Landung auf Hochhaus ab

In New York kommt es zu einem Unglück mit einem Hubschrauber - offenbar verunglückt dieser beim Versuch auf dem Dach eines Wolkenkratzers notzulanden. Ein Feuer bricht aus.

Im New Yorker Stadtteil Manhattan ist ein Hubschrauber auf dem Dach eines Wolkenkratzers verunglückt. Wie der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, mitteilte, handelte es sich offenbar um eine misslungene Notlandung des Helikopters auf dem Gebäude. Dabei wurde der Pilot getötet, wie die "New York Times" unter Berufung auf Mitarbeiter der Stadt berichtet. Ein Feuer, das nach dem Crash ausbrach, sei bereits gelöscht worden, twitterte die New Yorker Feuerwehr.

Ansonsten seien keine Menschen an Bord gewesen. Cuomo zufolge gebe es keine Hinweise auf Terrorismus, heißt es im Bericht der Zeitung. Laut "New York Post" ereignete sich das Unglück gegen 14 Uhr (Ortszeit), also 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf Mitarbeiter der Stadt. Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschte schlechtes Wetter, es regnete. Die Wolken hingen so tief, dass die Spitzen der Wolkenkratzer nicht zu erkennen waren.

Cuomo sagte, die Menschen in dem betroffenen Hochhaus hätten gesagt, sie hätten gefühlt, wie das Gebäude beim Aufprall des Hubschraubers erschüttert worden sei. Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump sei über den Absturz informiert worden. Die Flugaufsichtsbehörde FAA teilte mit, sie sammele Informationen über den Vorfall.

Die Adresse befindet sich mitten im Zentrum Manhattans, unweit des berühmten Times Square, des Museum of Modern Art und des Central Parks. Hubschrauber-Rundflüge werden in New York für Touristen angeboten, aber auch Geschäftsleute und andere solvente Kunden nutzen Helikopter, um möglichst schnell ans Ziel zu kommen.