In der kommenden Wetterwoche nimmt der Hochsommer noch einmal richtig Fahrt auf. Schon am Montag starten wir mit Temperaturen bis zu 31 Grad in den August. Zur Mitte der Woche wird es noch heißer - 40 Grad sind in Reichweite. Durch die schwüle Luft drohen Schauer und Gewitter.

Auch der August macht zum Teil extrem heiß weiter. Das gilt insbesondere im Süden und Südosten - teilweise wackelt sogar wieder die 40-Grad-Marke. Bereits zum dritten Mal in diesem Sommer. Das ist in unseren Breiten wirklich enorm außergewöhnlich. Erst ab Donnerstag und vor allem zum Freitag ebbt die ganz große Hitze ab.

Denn dann dehnen sich samt zunehmender Feuchtigkeit und Schwüle schwere Gewitter aus. Punktuell mit der Gefahr von Starkregen, was einerseits zwar zu lokalen Überflutungen führen kann. Andererseits ist unser Land derzeit zum Teil extrem trocken. Denn der Juli 2022 war so regenarm wie seit Jahrzehnten kein anderer Juli. Im landesweiten Durchschnitt sind nur rund 30 Liter pro Quadratmeter gefallen - normal wären 70 bis 80 Liter.

Dabei war insbesondere der Südwesten zum Teil unfassbar trocken. In manchen Regionen ist noch nicht einmal ein Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel gekommen. Bleibt zu hoffen, dass sich das Blatt zugunsten des Regens im August wendet - auch wenn wir jetzt zuerst einmal die nächste Hitzeschelle aus dem Norden Afrikas zu spüren bekommen.

Nacht zum Montag: Durchlüften, was das Zeug hält

Vor allem im Süden und in der Mitte sollten Sie die noch eher frischen Werte vor der nächsten Hitze zum Durchlüften nutzen. Denn bei Tiefstwerten zwischen 13 und 18 Grad wird es nochmals eher frisch. Hierbei sind zwischen den Mittelgebirgen und der Küste Regenschauer drin. Ansonsten ist es zwar wolkig, doch nur an den Alpen fällt ebenfalls mal etwas Regen.

Montag: Die Ruhe vor dem neuen Hitzesturm

Die neue Woche beginnt vor allem an der Nordsee sowie von Südbaden bis zu den Alpen zeitweise sonnig und überwiegend trocken. Im übrigen Land sind mehr Wolken und einige Regenschauer unterwegs, die im Westen nachmittags von Gewittern begleitet sein können. Höchstwerte im Norden und Westen 18 bis 24, sonst 25 bis 31 Grad.

Dienstag: Hochsommer nimmt rasant an Fahrt auf

Insgesamt bringt der Tag schon deutlich mehr Sonne und kaum noch Schauer. Einzig an der Nordsee gibt's für die Urlauber leider viele Wolken und zeitweise Regen. Dazu nimmt der Sommer meist wieder spürbar an Fahrt auf. Oftmals werden es 26 bis 30, im Südwesten bis 33 Grad. Lediglich die Küsten bleiben bei 22 bis 25 Grad weniger warm.

Mittwoch: Immer öfter 30 Grad und mehr

Die Hitze legt nochmals rasant zu und bringt uns verbreitet 32 bis 36, am Oberrhein bis zu 38 Grad. Dabei dominiert die Sonne vom Süden bis herauf in den Norden, wo allerdings die Hitze nicht ganz so brachial zum Zuge kommt. Im Küstenbereich werden es nämlich maximal 23 bis 27 Grad.

Donnerstag: Hitzehöhepunkt - 40 Grad sind abermals drin

Wir steuern auf die nächste Hitzespitze in diesem Sommer hin. Verbreitet bringen es die Temperaturen auf 33 bis 37 Grad. Noch heißer wird der Hotspot der Nation, der am Oberrhein liegt. Hier sind Werte bis 39, vielleicht sogar knapp 40 Grad denkbar. Weniger überhitzt präsentiert sich am Hitze-Donnerstag wohl nur der Nordwesten. Hier melden sich sehr wahrscheinlich schon erste Schauer und Gewitter an, die die Höchstwerte bei 22 bis 30 Grad ausbremsen.

Freitag: Unwetter breiten sich aus

Insbesondere der Osten zeigt sich bei 25 bis 30 Grad zunehmend schwül und damit sind zum Teil heftige Schauer und Gewitter zu erwarten - mitunter mit der Gefahr von Unwettern durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Unterdessen zeigt sich der Norden und Westen bereits wird freundlicher, aber kühler mit 19 bis 24 Grad.

Wochenende: Süden sommerlich, Norden nicht

Es deuten sich geteilte Aussichten fürs erste August-Wochenende an. Der Süden bleibt zeitweise sonnig, mit örtlichen Gewittern an den Alpen. Das Ganze bei 24 bis 28 Grad. In der Nordhälfte ist es hingegen wechselhafter, mit einzelnen Regenschauern an der Küste bei 18 bis 23 Grad.