Mitten in der Nacht stürzt im US-Bundesstaat Florida ein mehrstöckiges Wohnhaus teilweise zusammen. Feuerwehr und Polizei eilen zum Unglücksort nahe der Stadt Miami Beach, noch ist die Lage unklar.

In der Nähe der US-amerikanischen Stadt Miami Beach im Bundesstaat Florida sind mehrere Teile eines mehrstöckigen Wohnhauses eingestürzt. Mindestens ein Mensch ist nach Angaben der Polizei ums Leben gekommen. Die Suche nach weiteren möglichen Opfern gehe weiter, teilt sie auf Twitter mit.

Medienberichten zufolge wurden zudem neun Personen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Weitere Menschen seien möglicherweise noch in den Trümmern eingeschlossen, heißt es. Wie viele Menschen sich zum Unglückszeitpunkt in der Nacht in dem Gebäude befanden, ist unklar. Die Einsatzkräfte sind mit Dutzenden Rettungs- und Einsatzfahrzeugen im Einsatz.

Einem Augenzeugenbericht beim Sender Fox News zufolge ereignete sich der Einsturz gegen 1.20 Uhr. Anwohner berichten im Gespräch mit verschiedenen Medien von einer Explosion in dem Komplex. Fotos in sozialen Netzwerken zeigen mehrere Trümmer sowie den eingestürzten Ostflügel des Hauses. In einem Video des Senders BNO News ist zu sehen, wie Feuerwehrleute einen Jungen lebend aus den Trümmern bergen. Der Lokalsender Local 10 berichtet, mehrere Personen seien im südlichen Teil des Gebäudes eingeschlossen.

Auf einem Twitter-Bild der Polizei von Miami Beach ist zu erkennen, dass das Haus zwölf Stockwerke hat. Den Angaben der örtlichen Feuerwehr zufolge befindet sich das Gebäude an einer Kreuzung in der Stadt Surfside nördlich von Miami Beach. Das Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe zur Küste, bis zur Wasserlinie sind es nur 80 Meter.

Der gleichnamigen Webseite zufolge heißt die mehrgeschossige Wohnanlage "Champlain Towers South". Dort wird das Objekt als "Condominium" bezeichnet - es handelt sich folglich um ein Gebäude mit mehr als 100 Eigentumswohnungen. Laut "Miami Herald" wurde der Komplex im Jahr 1981 errichtet.