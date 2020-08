Früher Konkurrentin, jetzt an seiner Seite: Kamala Harris zieht als Joe Bidens Vize-Präsidentschaftskandidatin in den US-Wahlkampf.

Sollte es US-Demokrat Joe Biden mit Kamala Harris ins Weiße Haus schaffen, wäre ihre Person gleich mehrfach eine Besonderheit: Sie wäre die erste Frau, die erste schwarze und die erste indischstämmige Vizepräsidentin der USA. Doch schon ihre Nominierung erfüllt ihre Verwandtschaft in Indien mit Stolz.

Stolz und beglückt hat die indische Verwandtschaft von Kamala Harris auf die Ernennung der US-Senatorin zur Vize-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten reagiert. "Keine Frage, wir sind sehr glücklich", sagte Harris' Onkel Balachandran Gopalan. "Sie ist eine sehr engagierte Persönlichkeit. Sie fühlt sich dem Dienst an der Öffentlichkeit verpflichtet, aber vor allem dem menschlichen Anstand."

Harris, die an der Seite von Präsidentschaftskandidat Joe Biden in den Wahlkampf gegen Amtsinhaber Donald Trump ziehen wird, war 1964 in Kalifornien als Tochter von Einwanderern aus Indien und Jamaika auf die Welt gekommen. Ihre Mutter Shyamala Gopalan war vier Jahre zuvor von Indien in die USA übergesiedelt.

Shyamala sei mit ihren Töchtern immer wieder nach Indien zurückgekehrt, sagte der in Neu Delhi lebende Balachandran Gopalan. Nach ihrem Tod 2009 habe Kamala ihre Asche im Golf von Bengalen beigesetzt. Die Vize-Präsidentschaftskandidatin spreche zwar kein Tamil, die in der Herkunftsregion ihrer Familie gesprochene Sprache, "aber sie versteht es ein bisschen". Kamala bedeutet auf Tamil "Lotus".

Harris' Tante Sarala Gopalan sagte, die ganze Familie sei "außer sich vor Freude". "Sie ist jemand, die nie ihre familiären Wurzeln vergisst und an Familienwerte glaubt", sagte Shyamala Gopalans jüngere Schwester der Zeitung "Deccan Herald". Dem Sender CNN-News18 sagte die Ärztin, ein Freund in den USA habe sie um vier Uhr morgens angerufen - "und seitdem sind wir wach".

Biden hatte Harris am Dienstag zum sogenannten Running Mate gemacht. Die 55-Jährige könnte als erste Frau, erste Schwarze und erste indischstämmige Politikerin Vizepräsidentin der USA werden.