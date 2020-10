Dmitriy Stuzhuk gehört eigentlich nicht zur sogenannten Risikogruppe. Er ist jung, sein durchtrainierter Körper ist sein Kapital. Covid-19 hält er für eine Erfindung - so lange, bis er selbst positiv getestet wird.

Er war 33 Jahre alt, gesund und durchtrainiert – und er glaubte nicht, dass Covid-19 überhaupt existiert. Dann wurde Dmitriy Stuzhuk selbst krank. Jetzt ist der ukrainische Fitness-Coach und Influencer an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, wie seine Ex-Frau bekanntgab.

Stuzhuk hatte sich offenbar bei einem Urlaub in der Türkei angesteckt. Dort sei er am zweiten Tag mit geschwollenem Hals und Atemproblemen aufgewacht, habe sich aber nichts weiter dabei gedacht, schrieb er bei Instagram. Am nächsten Tag habe der Husten angefangen, Fieber habe er aber nicht gehabt. Zurück in der Ukraine sei er dann positiv getestet worden. "Ich war einer, der dachte, dass Covid nicht existiert. Bis ich krank wurde", warnte Stuzhuk seine eine Million Fans. Covid-19 sei keine kurzlebige Krankheit, sondern ernstzunehmen.

Die Krankheit verlief bei dem jungen Mann so schwer, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Am achten Tag postete er ein Bild mit Sauerstoffmaske. Sein Zustand sei jetzt so stabil, dass er das überfüllte Krankenhaus in Kiew wieder verlassen dürfe, um sich zu Hause auszukurieren. Doch schon wenige Stunden später verschlechterte sich sein Zustand dramatisch.

Er habe Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System bekommen und sei bewusstlos, meldete Sofia Stuzhuk, seine Ex-Frau, die ebenfalls einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal betreibt. Die Ärzte hätten versucht, ihn wiederzubeleben. "Ich habe alles getan, was ich konnte, damit der Vater meiner drei Kinder lebt", schrieb die 25 Jährige. Jetzt hänge es aber nicht mehr von ihr ab. Wenig später blieb ihr nur noch, den Tod ihres Ex-Partners verkünden. Sofia hatte sich erst sechs Monate zuvor von Dmitry getrennt, unter anderem weil er sie mehrfach betrogen haben soll. Die beiden haben einen Sohn und zwei Töchter zusammen, die Jüngste ist neun Monate alt.