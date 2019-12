Nach mehr als drei Jahrzehnten in US-Haft landet der verurteilte Doppelmörder Jens Söring auf dem Frankfurter Flughafen. Er ist nun auf Bewährung frei. Seine Unterstützer haben die Ankunft in Deutschland bereits vorbereitet.

Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Ex-Häftling Jens Söring ist zurück in Deutschland. Eine Linienmaschine aus Washington mit dem 53-Jährigen an Bord landete am Vormittag nach rund sieben Stunden Flug auf dem Frankfurter Flughafen. Freunde und Unterstützer wollen ihn dort in Empfang nehmen. Söring will anschließend kurz vor die Presse treten und ein Statement abgeben.

Das zuständige Gremium im US-Bundesstaat Virginia hatte im November entschieden, Söring auf Bewährung freizulassen und abzuschieben. Wegen Mordes an den Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom im Jahr 1985 war der deutsche Diplomatensohn zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt worden. Söring hatte die Morde zunächst gestanden, später aber das Geständnis widerrufen. Er beteuert bis heute seine Unschuld.

Für die Zeit nach seiner jahrzehntelangen Haft in den Vereinigten Staaten haben seine Unterstützer bereits Vorbereitungen getroffen. Sie haben ihm unter anderem eine Wohnung, Kleidung und ein Handy organisiert.

Carina L. ist eine der Söring-Unterstützerinnen und extra zum Flughafen gefahren, um Söring in Empfang zu nehmen: "Er hat so lange darauf gewartet, man kann sich das kaum vorstellten", sagt sie in Frankfurt der Mediengruppe RTL. Sie hat extra ein Nutella-Glas dabei, das sie ihm als Willkommensgeschenk überreichen möchte. Eine andere Frau, die in Deutschland als Anwältin arbeitet, sagte im Interview, dass sie die Nacht vor Aufregung kaum schlafen konnte.

Nach mehr als 33 Jahren im Gefängnis muss Jens Söring nach Ansicht eines Kriminologen mit dem Leben in der Freiheit erst einmal zurechtkommen. "Im Prinzip war er in einem üblen amerikanischen Gefängnis. In Deutschland muss er sich nun neu zurechtfinden: Er muss den Umgang mit Handys, Internet und öffentlichen Verkehrsmitteln lernen - das war vor 33 Jahren anders und dass ist nun ein neues zweites Leben für einen Mann mit 53 Jahren", erklärte Bernd Maelicke schon im November bei RTL.

Söring werde in Deutschland wohl ein neues Buch schreiben und auch in den Medien sein, schätzt Maelicke ein. "Materiell wird er aufgrund von Honoraren gut versorgt sein, allerdings stecken die 33 Jahre Gefängnis in ihm". In der Freiheit müsse er nun neue Fähigkeiten entwickeln, erklärte der Kriminologe.