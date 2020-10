Zwei junge Männer waren mit weiteren Freunden in Südhessen Zelten und sind seit gestern verschollen. Die Polizei sucht bisher vergeblich weite Teile des Odenwalds nach ihnen ab. Augenzeugen wollen sie noch am Sonntag gesehen haben.

Die hessische Polizei sucht im Odenwald nach zwei vermissten jungen Männern. Henri Hahn und Nico Schäfer waren am Wochenende gemeinsam Zelten, aber kamen nicht mehr zurück. Zum letzten Mal wurden die beiden Männer aus Birkenau in einem Waldgebiet gesehen.

Den Ermittlungen zufolge sind die 18 und 19 Jahre alten Männer gemeinsam mit zwei weiteren Freunden bereits am Freitag (16.10.2020) zum Campen in das Waldgebiet gegangen. Zwei der Freunde beendeten den Ausflug am Samstag und kehrten nach Hause zurück. Die beiden Vermissten blieben weiterhin im Wald.

Suchaktion im Odenwald. Polizei setzt Hubschrauber und Hundestaffel ein. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild)

Augenzeugen haben Henri Hahn und Nico Schäfer womöglich noch am Sonntagnachmittag auf einem Wanderweg kurz vor Birkenau gesichtet, berichtet das Polizeipräsidium Südhessen. Einer der beiden soll dabei keine Schuhe getragen haben. Als weitere Anlaufpunkte konnten die Ermittler eine Fischerhütte und einen weiteren Waldweg bei Schnorrenbach ermitteln. Doch die Polizei konnte die beiden trotz umfangreicher Suchaktion mit Hubschraubern und Hundestaffeln bislang nicht finden. Die Ermittler bitten daher dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass sich beide Männer in einer hilflosen Lage befinden und dringend ärztliche Hilfe benötigen.

So sehen die beiden Männer aus:

Henri Hahn ist 198 cm groß, schmal, hat braune Augen und dunkelblonde, gelockte lange Haare. Wahrscheinlich trägt er eine schwarze Daunenjacke mit der Aufschrift "Northface" und eine schwarz-weiß-karierte Kappe der Marke "Carhartt".





Nico Schäfer ist 180 cm groß, hat kurze braune Haare und ist Bartträger. Er soll mit einem dunkelblauen Sweatshirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet sein.

Wer Hinweise zum Aufenthalt der Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der 06252/706-0 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.