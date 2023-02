Klimaaktivist klebt sich in Gericht fest

"Ich muss das hier tun" Klimaaktivist klebt sich in Gericht fest

Klimaaktivist Henning Jeschke sitzt festgeklebt an einem Tisch in einem Raum des Amtsgericht Berlin Tiergarten.

Eigentlich steht das Mitglied der "Letzten Generation", Henning Jeschke, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht. Doch während des Prozesses klebt er sich an einem Tisch fest und appelliert, über den Klimanotfall sprechen zu müssen. Er wird samt Tisch aus dem Saal getragen.

Im Prozess gegen den Klimaaktivisten Henning Jeschke ist es zum Eklat gekommen. Das Gründungsmitglied der Gruppe "Letzte Generation" ist am heutigen Donnerstag mitten in der Verhandlung vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten aufgesprungen und klebte sich am Tisch im Saal fest.

"Es tut mir leid, dass ich Sie wieder unterbrechen muss. Es tut mir leid, dass ich das hier machen muss. Ich kann nicht anders, weil mir der Rechtsstaat am Herzen liegt. Ich muss das hier tun, weil wir die Welt in so großer Gefahr sehen, wie noch nie. Ich habe mich hier festgeklebt am Tisch. Ich muss es tun, weil wir über Klimanotfall sprechen müssen", rief der 23-Jährige lautstark im Saal D107.

Er verwies auch auf die jüngsten Lebensmittel-Engpässe wegen Missernten in Großbritannien und dass es perspektivisch auch Europa zu weiteren Preissteigerungen und Hungersnöten kommen werde. Währenddessen würden weitere Öl- und Gasquellen erschlossen und Reiche würden versuchen, sich in Bunker zurückzuziehen. Er forderte, dass die Klimazerstörer "Menschen, die gerade in ihren Privatjets weiter die ganze Scheiße bauen", zur Verantwortung gezogen werden.

Richter verlässt Saal

Während der Aktion filmte sich Jeschke und streamte das Video live im Internet. Der Richter verließ den Saal und alarmierte Justizbedienstete, wie auch auf dem ins Netz gestellten Material zu sehen ist. Diese sollten den Angeklagten loslösen. Das Publikum musste den Saal verlassen. Schließlich wurde Jeschke samt Tisch aus dem Saal in den Warteraum getragen.

Im Prozess geht es um mehrere Aktionen der Gruppe "Letzte Generation" in der Zeit von März bis Juni 2022, an denen er sich beteiligt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft Jeschke Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Es wurden Strafbefehle erlassen, wonach der Klimaaktivist eine Geldstrafe zahlen sollte. Weil er dagegen Einspruch erhob, kam es zum Prozess.