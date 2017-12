Panorama

International abgerutscht: Lesen quält jeden fünften Viertklässler

Seit 2001 hat sich die Lesekompetenz deutscher Viertklässler nicht verschlechtert. Besser geworden ist sie in dieser Zeit aber auch nicht. Damit erreicht Deutschland knapp den EU-Schnitt. Es gibt aber mehr Spitzen-Leser.

Mit ihren Leseleistungen sind deutsche Viertklässler ins untere Mittelfeld im internationalen Vergleich abgerutscht. Zwar blieb ihr Können seit 2001 stabil. Doch haben andere Länder in dieser Zeit aufgeholt. Zeigten damals nur vier Länder signifikant höhere Leistungsmittelwerte beim Lesen als Deutschland, waren es 2016 bereits 20 Staaten, wie aus der jüngsten internationalen Lese-Studie Iglu 2016 hervorgeht.

In Deutschland zeigt weiter nur eines von zehn Kindern besonders starke Leseleistungen. Der Anteil der leistungsstarken Grundschüler, die die höchste Kompetenzstufe V erreichen, stieg von 8,6 Prozent im Jahr 2001 auf 11,1 Prozent in 2016. Diese Schülergruppe verfügt über Lesekompetenzen, die es ihr ermöglichen, Bezug auf Textpassagen oder einen ganzen Text zu nehmen, darin enthaltene Informationen zu ordnen sowie Aussagen selbstständig interpretierend und kombinierend zu begründen.

Schwierigkeiten mit Sachtexten

Allerdings erreichte im vergangenen Jahr knapp ein Fünftel (18,9 Prozent) nicht einmal die mittlere Kompetenzstufe III - nach 16,9 Prozent in 2001. Diese Kinder verfügen über ein nicht ausreichendes Leistungsniveau im Lesen, so dass sie mit erheblichen Schwierigkeiten beim Lernen in der Sekundarstufe I konfrontiert sind.

Generell ist die Lesekompetenz der deutschen Grundschüler bei literarischen Texten höher als beim Lesen von Sachtexten. Der Leistungsvorsprung der Mädchen im Vergleich zu den Jungen beträgt elf Punkte und ist im internationalen Vergleich eher klein.

Bei den Leseleistungen erreichten die deutschen Viertklässler 2016 einen Mittelwert von 537 Punkten. Im Vergleich zur ersten Erhebung von 2001 (539 Punkte) veränderte sich damit nichts. Die deutschen Grundschüler liegen damit jeweils knapp unter dem Durchschnitt der EU und der OECD. Das beste Ergebnis lieferten russische Schüler, gefolgt von ihren Altersgenossen in Singapur und Hongkong. Es folgen Irland, Finnland und Polen.

Bücher im Haushalt verbessern Leistung

Bei der Lesekompetenz spielen auch soziale Faktoren eine Rolle. Gemessen an der Zahl der Bücher im Haushalt und dem Berufsstatus der Eltern gehört Deutschland zu den Staaten, in denen die sozialbedingten Leistungsunterschiede am höchsten ausfallen. So macht der Leistungsvorsprung von Kindern aus Familien mit mehr als hundert Büchern 54 Punkte aus - und damit etwas mehr als ein Lernjahr. Auch Kinder mit Migrationshintergrund schneiden schlechter ab als die ohne.

Die internationalen Grundschulleseuntersuchung (Iglu) untersucht im Fünfjahresabstand das Leseverständnis der Schüler, ihre Einstellung zum Lesen und ihre Lesegewohnheiten. Im vergangenen Jahr nahmen insgesamt 47 Staaten und zehn Regionen teil. In Deutschland wurden knapp 4000 Schüler einbezogen. Weltweit waren es mehr als 310.000. Im vergangenen Jahr nahmen insgesamt 47 Staaten teil.

Quelle: n-tv.de