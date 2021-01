In Sachsen-Anhalt fahndet die Polizei nach einem unbekannten Mann, der möglicherweise eine Neunjährige vergiftet hat. Auf einem Spielplatz bedrohte er sie und gab ihr eine "rote Kugel" zu essen. In einer Tüte sollen sich weitere dieser Kugeln befunden haben.

Eine Neunjährige ist in Sachsen-Anhalt in Ohnmacht gefallen, nachdem sie einen zunächst nicht identifizierten Gegenstand von einem Fremden gegessen haben soll. Ein etwa 50 Jahre alter Unbekannter soll dem Mädchen auf einem Spielplatz in Aschersleben am Montag eine "rote Kugel" gegeben und das Kind genötigt haben, diese zu essen, wie die Polizei mitteilte. Danach habe sich das Mädchen übergeben und zeitweise das Bewusstsein verloren. Rettungskräfte brachten es zur Untersuchung und späteren Beobachtung in ein Krankenhaus.

Auf Nachfrage gab die Polizei gegenüber der "Volksstimme" an, dass es sich bei der roten Kugel um ein winziges Dragée gehandelt hat, das allgemein auch als "Liebesperle" bekannt und vor allem in den ostdeutschen Ländern sehr beliebt ist. Zumeist werden sie in kleinen Fläschchen verkauft. Normalerweise bestehen die bunten Kügelchen aus Zucker. Den Angaben zufolge trug der Mann eine Plastiktüte bei sich, in der sich weitere derartiger Kugeln befanden. Er soll dem Mädchen auch gedroht haben.

Als das Mädchen wenig später wieder zu Hause war, musste es sich demnach im Hausflur übergeben, dann wurde es ohnmächtig. Im Rettungswagen kam es wieder zu sich, sicherheitshalber wurde es ins Klinikum Aschersleben gebracht. Nach 24 Stunden konnte die Neunjährige das Krankenhaus wieder verlassen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen der Kugel und der Ohnmacht des Mädchens gab, steht bisher noch nicht fest. Die Polizei fahndet nach dem Mann und hat mehrere Spuren gesichert, die auf toxische Stoffe untersucht werden. Neben der Suche nach dem Verdächtigen, wofür die Polizei ein Phantombild anfertigen ließ, wollen die Ermittler auch das Mädchen noch einmal zu dem Vorfall befragen.