Mann fährt in Menschengruppe - drei Tote

Polizei geht von Unfall aus Mann fährt in Menschengruppe - drei Tote

Laut Polizei war der Fahrer in den Kreuzungsbereich eingefahren und hatte mehrere Personen, die eine Fußgängerampel überquerten, erfasst.

Bei einem Autounfall in Leipzig ist der Fahrer eines Pkw in eine Menschengruppe gefahren. Drei Menschen sterben. Die Umstände sind noch unklar, doch die Polizei geht zunächst von einem Unfall aus.

Ein Autofahrer ist am Vormittag in Leipzig in eine Menschengruppe gefahren und hat drei Menschen getötet. Zwei weitere Personen seien sehr schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Stand werde von einem Unfall ausgegangen. "Andere Hinweise liegen nicht vor", betonte ein Polizeisprecher.

Die Umstände, warum der 50 Jahre alte Fahrer in die Gruppe gefahren war, waren zunächst unklar. Der Fahrer befindet sich derzeit in polizeilicher Obhut. Die Identität der Opfer war nicht bekannt. Das Unglück ereignete sich an der Haltestelle "Franzosenallee".

Laut Polizeiangaben war der Fahrer in den Kreuzungsbereich eingefahren und hatte mehrere Personen, die eine Fußgängerampel überquerten, erfasst. Danach sei das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen gegen eine Ampelanlage gekracht und schließlich im Gleisbett der Straßenbahn gelandet.