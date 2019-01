Polizeiabsperrung in Lengerich

Diesen Tag wird eine Kindersportgruppe und deren Betreuerinnen nicht so schnell vergessen: Sie befinden sich gerade beim Training, als ein Mann in die Halle kommt und mit einer Bombe droht.

In Lengerich bei Münster hat ein Mann Dutzende Kinder in einer Turnhalle kurzzeitig als Geiseln genommen. Ein 25-jähriger Mann aus dem Kreis Steinfurt, zu dem Lengerich gehört, sei in eine Übungshalle gekommen und habe den rund 40 Kindern einer Einrad-Gruppe und ihren beiden Betreuerinnen mit dem Zünden einer Bombe gedroht, sagte eine Sprecherin der Polizei Münster.

Später hätten die Kinder im Alter zwischen 12 und 18 Jahren aber die Halle verlassen dürfen. Kurz darauf seien auch die beiden 23-jährigen Betreuerinnen gefolgt. Alle seien "augenscheinlich unverletzt" geblieben, führte die Sprecherin aus.

Der Täter wurde danach von Spezialkräften der Polizei überwältigt. Bei dem 25-Jährigen handele es sich um einen Einzeltäter, bei dem möglicherweise eine psychische Erkrankung vorliege. Ob bei dem Mann Waffen oder Sprengmittel gefunden worden, konnte die Sprecherin nicht sagen.