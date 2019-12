Scherz zu "Elf on the Shelf"

Scherz zu "Elf on the Shelf" Mann packt ganze Küche in Geschenkpapier

Weihnachten in der Küche in der XXL-Version.

Weihnachtstraditionen werden überall auf der Welt gepflegt, um sich für die Feiertage in Stimmung zu bringen. In Großbritannien gibt es die Kinderbuch-Sage der "Elfen im Regal". Das hat einen Familienvater auf eine kuriose Idee gebracht. Er landet damit einen echten Hit.

Ein Mann aus Großbritannien hat seine Familie in der Vorweihnachtszeit mit einer komplett in Geschenkpapier eingehüllten Küche überrascht. Er bezog sich mit seinem XXL-Scherz auf die Tradition "Elf on the Shelf" zu deutsch "Elf im Regal", wie mehrere britische Medien berichten. Die kleine Geschichte der Elfen im Regal stammt aus einem Buch, das in Großbritannien vielen Kindern vorgelesen wird.

Die Geschichte beschreibt, wie sich die "Pfadfinderelfen" des Weihnachtsmanns in den Häusern verstecken, um die Menschen zu beobachten. Sobald alle Bewohner ins Bett gehen, fliegt der Elf zum Nordpol zurück, um dem Weihnachtsmann die guten und schlechten Taten zu berichten. Bevor die Familie aufwacht, fliegt der Pfadfinder vom Nordpol zurück und versteckt sich.

Nichola Mullen-King staunte nicht schlecht, als ihr Mann Carl erzählte, er wolle die Küche einpacken. Erst hatte sie das als Scherz abgetan, doch dann fing er wirklich an die gesamte Küchenfront mit rot-goldenem Geschenkpapier einzupacken. Sechs ganze Rollen Papier und zwei Stunden später, erstrahlte die Küche in einem weihnachtlichen Gewand. Der sechsjährige Sohn Max traute seinen Augen nicht, als er die dekorierte Küche sah, die Überraschung des Vaters war offensichtlich geglückt. Denn selbst der Obstkorb wurde in Geschenkpapier eingewickelt - und zu guter letzt wurde auch noch ein kleiner Stoffelf auf der Küchenzeile drappiert. Fertig war die XXL-Weihnachtsdeko und ein Prank, der auch den Internetusern gefiel und für zahlreiche Kommentare sorgte.

Die erstaunte Ehefrau postete in den sozialen Netzwerken mehrere Fotos der eingehüllten Küche. In einem Bericht erklärte die Frau scherzhaft, dass sie ihrem Mann wegen der Aktion fast mit der Scheidung gedroht - am Ende allerdings minutenlang gelacht habe. Der Abbau habe laut Mullen-King allerdings nur 20 Minuten gedauert. Das benutzte Geschenkpapier möchte die Familie noch einmal recyclen und darin die Weihnachtsgeschenke einpacken.