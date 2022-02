Sturmtief "Ylenia" rast über das Land hinweg. Ein Mann kommt in seinem Auto ums Leben. Zahlreiche Züge fallen aus, Flüge werden gestrichen, Tausende Haushalte sind vorübergehend ohne Strom. An der deutschen Nordseeküste droht eine Sturmflut.

Das Sturmtief "Ylenia" fegt über Deutschland hinweg und fordert ein erstes Todesopfer. Ein 37 Jahre alter Mann war gegen 9.00 Uhr auf der L252 zwischen Bad Bevensen und Seedorf im Landkreis Uelzen unterwegs, als ein Baum auf seinen Pkw stürzte und ihn erschlug. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, war der Fahrer sofort tot. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Landstraße gesperrt.

Der Sturm sorgt auch für starke Ausfälle im Bahnverkehr, bei Flügen und Fähren. In weiten Teilen Deutschlands ist der Bahnverkehr stark eingeschränkt, wie ein Bahn-Sprecher mitteilte. "In der Nordhälfte verkehren bis in die Mittagsstunden keine Züge im Fernverkehr." Das betrifft Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Vielerorts kam es im Regionalverkehr zu Zugausfällen und Verspätungen, etwa auch in Thüringen und im Nordosten und Osten Bayerns.

Einschränkungen werden auch für den Flugverkehr gemeldet. Der Flughafen Berlin-Brandenburg BER hat am Morgen die sogenannte Flugzeugabfertigung unterbrochen. Das bedeutet, dass wegen der starken Sturmböen keine Maschinen beladen beziehungsweise entladen werden und zunächst auch keine Passagiere in die Flugzeuge einsteigen können, wie ein Sprecher des BER sagte.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, München und Hamburg betroffen. Am Flughafen Hamburg fallen rund ein Dutzend Flüge aus.

Das Sturmtief zwingt auch Schiffsreisende zur Geduld. Weil die Elbe derzeit für große Schiffe gesperrt ist, darf etwa das Kreuzfahrtschiff "Aidaprima" nicht wie geplant den Hamburger Hafen anlaufen, wie eine Sprecherin der Hafenbehörde HPA sagte. Auch der Fährverkehr wurde vielerorts vorübergehend eingestellt, etwa in Lübeck oder Rostock.

Feuerwehren im Dauereinsatz

"Ylenia" zog in der Nacht zum Teil mit Orkanböen über Deutschland hinweg. Die Feuerwehren und Polizeileitstellen berichteten vielerorts von zahlreichen Einsätzen, größere Schäden blieben vorerst aber aus. Die Berliner Feuerwehr rief am Vormittag zum zweiten Mal den Ausnahmezustand aus. Die Einsatzkräfte wurden bis zu mehr als 100 Einsätzen gerufen. Meistens hätten die Feuerwehrleute Bäume und Äste beseitigt, die auf der Straße und zum Teil auch auf Autos lagen. Menschen seien nicht verletzt worden. Bereits in der Nacht zu Donnerstag hatte die Feuerwehr den Ausnahmezustand ausgerufen.

In Wilhelmshaven stürzten Bäume auf zwei Häuser in Wohngebieten. Zudem wurde die Feuerwehr am Morgen an eine Grundschule gerufen, wo eine 25 Meter hohe Tanne drohte umzustürzen. Auch in NRW hinterließ der Sturm Spuren. In Dorsten und Marienheide bei Gummersbach etwa kollidierten am Mittwochabend und Donnerstagmorgen Regionalzüge mit umgewehten Bäumen oder Baumteilen kollidiert. Die Unfälle verliefen aber in beiden Fällen glimpflich. In dem gesamten Bundesland wurde für diesen Donnerstag außerdem der Schulunterricht abgesagt. Auch in mehreren Regionen Niedersachsens oder etwa Bayerns dürfen Schüler wegen der Wetter-Gefahren zu Hause bleiben.

Besonders stürmisch war es in der Nacht auf dem exponiert liegenden Brocken im Harz. Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH setzte die meisten ihrer Fahrten aus.

In Hamburg wurde am Morgen der Fischmarkt erneut überflutet. "Am Pegel St. Pauli wurde gegen 5.00 Uhr ein Wert von 1,98 Meter über dem mittleren Hochwasser (MHW) gemessen", sagte ein Sprecher des Sturmflutwarndienstes des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg. Das BSH warnt zudem für die deutsche Nordseeküste erneut vor der Gefahr einer Sturmflut am Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh. Sturmfluten an sich seien durchaus normal, in der Häufigkeit wie im Moment jedoch schon ungewöhnlich, sagte ein Sprecher.

An der Nordseeküste spricht das BSH ab 1,5 Meter über MHW von einer Sturmflut. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen. An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste gab es in einigen Orten eine Sturmflut - in Husum etwa wurde ein Pegelstand von 1,64 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen. An vielen anderen Pegeln blieben die Wasserstände allerdings unter dem Wert einer Sturmflut.

Stromausfälle in Zehntausenden Haushalten

Das Sturmtief ließ auch bei Tausenden Haushalten den Strom ausfallen. In Bayern verzeichnete der größte Stromnetzbetreiber, Bayernwerk Netz, 10.000 Betroffene, wie ein Sprecher sagte. In Nordrhein-Westfalen fiel für etwa 54.000 Haushalte in der Nacht zu Donnerstag der Strom aus, wie der Betreiber Westnetz auf Twitter mitteilte. Ursache für die Ausfälle waren häufig auf Leitungen gestürzte Bäume. Meist wurde die Versorgung demnach schnell wieder hergestellt.

Die Unwettergefahr gilt für ganz Deutschland insbesondere am Vormittag, wenn auf den Bergen und an der See weitere Orkanböen von um die 120 Kilometer pro Stunde und mehr drin sind. Auch im Flach- und Binnenland sind einzelne Orkanböen nicht ganz auszuschließen, wie ntv-Meteorologe Björn Alexander warnt. Zumindest muss mit schweren Sturmböen um die 100 Kilometer pro Stunde gerechnet werden. Nachmittags beruhigt sich die Lage im Westen und Süden, während die Sturmgefahr in der Nordosthälfte noch groß bis sehr groß bleibt.