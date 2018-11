Panorama

Krebs kehrt auf Reise zurück: Mann will Genesung feiern und stirbt

Eigentlich will Jon McAllister auf der Traumreise seine überstandene Chemotherapie feiern. Doch noch im Urlaub ist der Krebs plötzlich wieder da. Nun muss sein Verlobter die Überführung seines Leichnams organisieren.

Jon Paul MacAllister und sein Verlobter Craig Park haben diese Reise lange geplant. Zum Ende der Chemotherapie des 38-jährigen Krebspatienten aus der Nähe von Glasgow soll es nach Südafrika, Madagaskar und auf die Seychellen gehen. Doch MacAllister wird unterwegs krank und zur genaueren Untersuchung auf der französische Insel Réunion geflogen. Dort stellen die Ärzte fest, dass der Darmkrebs zurück ist. Sein Verlobter setzt alles daran, MacAllister zur weiteren Behandlung nach Schottland zu bringen. Doch die Kosten für die Behandlung auf der Insel sowie den Krankentransport per 17-stündigem Rückflug sind enorm hoch.

Also versucht Park, die dafür benötigten 40.000 Euro per Crowdfunding zusammen zu bekommen, und die Leute spenden. Auf der dafür eingerichteten Internetseite schreibt er: "Jon Paul und alle seine Angehörigen sind von der Großzügigkeit und Unterstützung der Menschen völlig überwältigt und berührt. Wir können Ihnen nicht genug danken."

"In Frieden von uns gegangen"

28.000 Euro sind bereits zusammengekommen, doch MacAllister schafft es nicht. Er stirbt noch im Krankenhaus auf Réunion. "Jon Paul hat neun Monate lang so hart gegen diese Krankheit gekämpft und ist jetzt in Frieden von uns gegangen. (...) Wir waren so kurz davor, ihn nach Hause zu bringen, als sich sein Zustand noch einmal dramatisch verschlechterte", so Park auf der Webseite.

Nun muss er die Überführung seines Leichnams organisieren "Wir setzen jetzt alles daran, Jon Paul für den Abschied nach Schottland zurück zu bringen, der ihm gebührt."

Quelle: n-tv.de