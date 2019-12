Mit der Satiresendung "Die Anstalt" weist Max Uthoff auf Widersprüche und Ungerechtigkeiten unseres Gesellschaftssystems. Sein scharfsinniger Humor wird nun ausgezeichnet. Den Sonderpreis der Jury erhält in diesem Jahr ein Magier.

Max Uthoff aus München ("Die Anstalt") ist in Nürnberg mit dem Deutschen Kabarettpreis 2019 geehrt worden. Die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung erhielt der gelernte Jurist für seine mit scharfem Verstand und nach Auffassung der Jury mit "unbestechlicher Logik" vorgetragenen Spitzen. Uthoff hatte in diesem Jahr bereits den Schweizer Kabarettpreis erhalten und im vergangenen Jahr den Ehrenpreis "Ahle Worscht" des Hessischen Kabarettpreises.

Mit trockenem Humor führe der 51-Jährige seinem Publikum unerbittlich die Widersprüche und Ungerechtigkeiten unseres Gesellschaftssystems vor Augen, hatte das Nürnberger Burgtheater seine Entscheidung begründet. "So geschliffen die Rhetorik, so unbequem sind seine Standpunkte", hieß es in der Begründung.

Mit dem mit 4000 Euro dotierten Förderpreis wurde die 40 Jahre alte Kabarettistin Lisa Catena geehrt. Als Schweizerin mit italienischen Wurzeln bringe Catena eine erfrischende Außensicht ins deutsche Kabarett, hieß es. Den Sonderpreis erhält in diesem Jahr der Magier und Comedian Detlef Simon, der auf der Bühne als "Desimo" auftritt.

Der seit 1991 von der Stadt Nürnberg und dem Nürnberger Burgtheater verliehene Preis hat sich über die Jahre zu einem der renommiertesten Auszeichnungen der deutschen Kabarettszene gemausert. Zum vielleicht letzten Mal amüsierte sich das Publikum am Abend der Verleihung über die satirischen Wortspiele in der Begrüßungsrede von Nürnberg Oberbürgermeister Ulrich Maly. Der SPD-Politiker tritt nach 18 Jahren im Amt im Frühjahr ab.