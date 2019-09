Mehr als 30 Menschen in Seenot

Mehr als 30 Menschen in Seenot

In der Nähe der kalifornischen Insel Santa Cruz gerät ein 22 Meter langes Schiff in Seenot. Auf ihm sollen mehr als 30 Menschen gefangen sein. Die Küstenwache entsendet mehrere Rettungsteams. Angeblich gibt es auch zahlreiche Todesopfer.

Mehr als 30 Menschen sind nach Angaben der US-Küstenwache auf einem brennenden Schiff vor der Küste Kaliforniens gefangen. Mehrere Rettungsteams seien entsandt worden, berichtete die Küstenwache. Das Feuer soll um 3.28 Uhr (Ortszeit US-Westküste) ausgebrochen sein.

(Foto: © Ventura County Fire Department)

Der Name des Bootes lautet "Conception" und liegt eigentlich im Hafen von Santa Barbera. Es war am Samstag zu einer dreitägigen Tour aufgebrochen und sollte heute eigentlich wieder in den Heimathafen zurückfahren, berichtet CNN.

Demnach war das rund 22 Meter lange Schiff in der Nähe der Insel Santa Cruz in Brand geraten, zunächst konnte nur ein Teil der Mannschaft gerettet werden. Laut der Küstenwache sind bereits fünf Personen gerettet. Es soll aber nach unterschiedlichen Medieninformationen auch zahlreiche Todesopfer geben.