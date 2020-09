In der britischen Großstadt Birmingham werden in der Nacht mehrere Messerattacken gemeldet, es gibt mehrere Verletzte. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch völlig unklar. Die Polizei rät Anwohnern jedoch, das Innenstadtviertel zu meiden.

In der britischen Stadt Birmingham ist es in der Nacht zu einem Vorfall gekommen, bei dem mehrere Menschen durch Messerstiche verletzt wurden. In einer Mitteilung der örtlichen Polizei heißt es, gegen 0.30 Uhr sei eine erste Attacke im Stadtzentrum gemeldet worden. Kurze Zeit später habe es Berichte über weitere Attacken in direkter Nähe gegeben.

"Im Moment können wir nicht sagen, wie viele Menschen verletzt wurden und wie schwer die Verletzungen sind", so die Polizei. Es seien Notfallsanitäter vor Ort, um die Verletzten medizinisch zu versorgen.

Die Polizei stufte den Vorfall als "major incident" - also als schwerwiegenden Zwischenfall - ein und riet den Einwohnern, das Innenstadtviertel zu meiden. Auch einige Straßen seien gesperrt worden. Über die Hintergründe könne man aber noch nichts sagen. "Zu diesem frühen Zeitpunkt wären alle Spekulationen dazu unangebracht", heißt es in der Mitteilung.

Birmingham ist mit knapp 1,1 Millionen Einwohnern die größte Stadt in der englischen Region West Midlands und die zweitgrößte in Großbritannien. Sie galt in der Vergangenheit als industrielles Herz des Landes. Wegen der rauchenden Fabrikschlote erhielt sie den Beinamen "Black Country".