Panorama

Elf Tote in Südafrika: Mehrere Taxifahrer bei Überfall ermordet

In Südafrika haben Unbekannte das Feuer auf einen Bus mit Taxifahrern an Bord eröffnet und elf von ihnen erschossen. Vier weitere seien bei dem Überfall in der Provinz KwaZulu Natal schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Demnach kamen die Taxifahrer von Minibussen von der Beerdigung eines Kollegen und waren auf dem Rückweg nach Johannesburg, als sie attackiert wurden. Insgesamt seien 17 Menschen an Bord gewesen. Die vier Verletzten schwebten in Lebensgefahr, hieß es. Zwei Männer überlebten unverletzt.

Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Tätern. Es hieß, man wolle die Ermittlungen abwarten, bevor man sich zu einem möglichen Motiv äußere. Private Minibusse sind ein wichtiges Verkehrsmittel für Millionen Südafrikaner. Wichtige Routen sind jedoch heftig umkämpft, Gewalt zwischen rivalisierenden Taxiunternehmen ist keine Seltenheit.

Quelle: n-tv.de