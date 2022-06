Mehrere Verletzte bei Zugentgleisung in Bayern

Mehrere Verletzte bei Zugentgleisung in Bayern

Zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau ist ein Regionalzug entgleist. Dabei soll es mehrere Verletzte geben, die teils ins Krankenhaus gebracht werden. Die Strecke ist gesperrt.

Bei einem Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen sind in Oberbayern mehrere Menschen verletzt worden. Die "Bild"-Zeitung berichtet gar von einem Toten. Wie ein Sprecher der Polizei in Rosenheim sagte, gingen gegen 12.20 Uhr erste Meldungen über das Unglück bei Burgrain auf der Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und München ein. Demnach stürzten mehrere Waggons auf die Seite.

Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland sprach von mehrere Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht würden. "Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst", sagte er. Es sei noch nicht klar, wie schwer verletzt die Menschen seien. Die Bundespolizei erklärte, man sei mit den Einsatzkräften vor Ort.

Die Bahn sperrte die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau. Züge aus Richtung München wenden vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr sei in Planung, hieß es auf Twitter.