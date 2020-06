Noch liegt kein Impfstoff gegen Corona vor - und auch Erwartungen an eine baldige Entwicklung werden von Kanzlerin Merkel gedämpft. Laut einer Umfrage würden sich die meisten Deutschen gegen das Virus impfen lassen. Allerdings gibt es in keinem G7-Land so viele Verweigerer wie hierzulande.

Rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden sich einer Umfrage zufolge gegen das Coronavirus impfen lassen. 67 Prozent seien "sicher" oder "wahrscheinlich" bereit, ein Impfangebot anzunehmen - zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag) berichten.

Das sei der zweitniedrigste Wert innerhalb der G7-Länder der großen westlichen Industrienationen. Nur Frankreich liege mit 58 Prozent unter der Zahl in Deutschland. Die größte Impfbereitschaft herrsche bei den Briten (78 Prozent) vor den Italienern (74 Prozent).

Noch liegt kein Impfstoff gegen Corona vor. CDU-Kanzlerin Angela Merkel dämpfte am Donnerstag in der ZDF-Sendung "Was nun, Frau Merkel" erneut Erwartungen an die baldige Entwicklung. Ein klares Nein zur Impfung kommt von zehn Prozent der Deutschen, wie die Funke-Zeitungen weiter berichten. In keinem anderen G7-Land gebe es so viele Verweigerer.

Deutsche sehen Corona-App skeptisch

Zurückhaltend seien die Menschen in Deutschland auch bei der Impfung ihrer Kinder. Laut Kantar-Umfrage würden lediglich 64 Prozent ihre Töchter und Söhne "sicher" oder "wahrscheinlich" gegen das Coronavirus impfen lassen. Nur in Frankreich seien es mit 56 Prozent noch weniger. An der Spitze liegen demnach die Briten (74 Prozent) vor den Japanern (73 Prozent).

Auch bei der Nutzung einer Corona-App seien die Leute hierzulande skeptisch. 53 Prozent würden eine sogenannte Tracing-App auf dem Smartphone "sehr wahrscheinlich" oder "ziemlich wahrscheinlich" nutzen, wenn sie verfügbar wäre, berichtet die Funke-Mediengruppe aus der Kantar-Umfrage.

Die Deutschen machten sich im Ländervergleich am wenigsten Sorgen wegen Corona. 65 Prozent befürchten demnach, dass das Virus die Gesundheit der eigenen Landsleute beeinträchtigen könnte. Das sei der niedrigste Wert unter allen G7-Ländern.