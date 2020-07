Schüsse in Bad Schussenried

Schüsse in Bad Schussenried Mensch stirbt bei Polizeieinsatz

Nach den Schüssen in der Innenstadt von Bad Schussenried werden Spuren gesichert.

In Bad Schussenried in Baden-Württemberg rücken Polizisten zu einem Einsatz aus - und schießen. Ein Mensch stirbt durch die Schüsse, ein weiter wird verletzt. Die genauen Umstände sind bisher jedoch unklar.

Bei einem Einsatz im oberschwäbischen Bad Schussenried ist ein Mensch durch Polizeischüsse getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte am Morgen um kurz vor 9 Uhr zu einem Einsatz im Zentrum der 8300-Einwohner-Stadt im Kreis Biberach gerufen worden. Dabei hätten sie ihre Schusswaffen gebrauchen müssen. Die Hintergründe sind bisher völlig unklar.

Da die Polizeibeamten vom zuständigen Polizeipräsidium Ulm kamen, haben Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Ravensburg aus Gründen der Neutralität die Ermittlungen übernommen. Angaben des Innenministeriums zufolge waren im Jahr 2019 zwei Menschen in Baden-Württemberg durch Polizeiwaffen gestorben. Im Jahr davor gab es keine Opfer.

Grundsätzlich leite die zuständige Staatsanwaltschaft in Fällen, in denen Polizisten auf Personen schießen, ein Ermittlungsverfahren ein, sagte ein Ministeriumssprecher. Darin werde dann festgestellt, ob der Einsatz der Waffe gerechtfertigt war. "Derzeit ist uns kein Fall bekannt, in dem ein Gericht einen ungerechtfertigten Schusswaffengebrauch festgestellt hat", sagte der Sprecher.