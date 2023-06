Schreie mitten in der Nacht, ein schwarz gekleideter Messerangreifer, der auf Menschen einsticht: Die mittelenglische Studentenstadt Nottingham erlebt verstörende Stunden. Ein 31-Jähriger wird von der Polizei aus einem Auto gezerrt und steht unter Mordverdacht.

Grelle Schreie hallen am frühen Morgen durch eine Straße in Nottingham. Es ist der Auftakt zu einem Tag, wie ihn die Menschen in der mittelenglischen Stadt wohl nur aus Krimiserien im Fernsehen kennen. Überall hört man Sirenen. Viele Straßen sind abgesperrt, Straßenbahnen stehen still, Busse werden umgeleitet. Die Polizei spricht von einem "schwerwiegenden Vorfall". Bald darauf ist klar: Drei Menschen wurden getötet und drei verletzt. Ein 31-jähriger Mann sei wegen Mordverdachts festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

"Ich habe gehört, wie ein Polizeiauto vorbeirast", erzählte Glen Gretton der Nachrichtenagentur PA. "Es fuhr sehr schnell, danach kam noch eins, dann noch eins. Es kamen immer mehr, da wusste ich, dass etwas Großes in der Stadt geschieht." Von einem "schrecklichen und tragischen Vorfall", spricht Chief Constable Kate Meynell in einer ersten Reaktion. Die Tatorte erstrecken sich über die ganze Stadt. In der Ilkeston Road westlich der City werden um kurz nach 4.00 Uhr (5.00 Uhr MESZ) zwei Tote gefunden. Ein Augenzeuge sagte der BBC, er habe Hilfeschreie gehört und daraufhin aus dem Fenster gesehen, wie ein schwarz gekleideter Täter auf einen jungen Mann und eine junge Frau eingestochen habe.

Weißer Lieferwagen als Tatwaffe

Wenig später wird die Polizei zu einem Vorfall im Zentrum gerufen: Dort hat offenbar ein weißer Lieferwagen versucht, drei Menschen zu überfahren. Er habe eine Person am Boden liegen sehen, sagte Carl Cassidy, der eben seine Frau zur Arbeit absetzte, der BBC. Als er anhielt, sei ein Lieferwagen haarscharf an ihm vorbeigerast und habe zwei Menschen umgefahren. Der Fahrer sei von Polizeiautos verfolgt worden und habe mit Absicht gehandelt, sagte Augenzeugin Lynn Haggitt dem Sender. "Ich bin ganz zittrig, ich habe so etwas noch nie gesehen." Die Verletzten kamen in eine Klinik. Schließlich wird in der Magdala Road nördlich des Zentrums ein weiterer Toter gefunden. Die Taten hängen vermutlich zusammen, wie Chefermittlerin Meynell sagte. Zwischen den Tatorten liegt jeweils rund eine Meile (1,6 Kilometer).

Auch an einem vierten Ort sind Ermittler im Einsatz: Dort haben Beamte den mutmaßlichen Täter festgenommen. Ein wackliges Video soll die Aktion zeigen, die gegen 5.30 Uhr stattgefunden haben soll. "Sie haben ihn aus dem Wagen gezerrt, und er fiel zu Boden. Er hat sich ziemlich gewehrt", sagte die Studentin Demi Ojolow zu PA. Fotos vom Einsatzort zeigen einen Lieferwagen mit offener Tür. Die Windschutzscheibe hat Risse, ob diese von Kugeln stammen, ist unklar. Am Boden liegt ein Rucksack.

Zu den möglichen Hintergründen machten die Behörden zunächst keine Angaben. Nach Informationen des Senders Sky News ermittelt die Polizei derzeit wegen Mordes und nicht wegen einer Terrortat. Die Behörden riefen Zeugen auf, sich zu melden und Aufnahmen von Überwachungskameras sowie "Dashcams" zur Verfügung zu stellen. Wenige Hundert Meter von einem der Tatorte entfernt stürmten bewaffnete und teils vermummte Einsatzkräfte am Mittag ein Gebäude.

Nach Razzia: Zwei Frauen fortgebracht

Wie PA meldete, wurden bald danach zwei junge Frauen in einem Wagen fortgebracht. Dazu gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme. Die Immobilie stehe seit langem leer, sagte Mohammed Qasim, der in einem Friseursalon nebenan arbeitet. Vergangenes Jahr habe es dort eine Razzia gegeben. Seit kurzem werde das Gebäude zum Verkauf angeboten. "Wir haben seitdem niemanden gesehen", sagte Qasim.

Der britische Premierminister Rishi Sunak dankte den Einsatzkräften für ihre Arbeit. Innenministerin Suella Braverman zeigte sich "schockiert und traurig". "Unsere Stadt ist wegen des Tods von drei Menschen heute Morgen am Boden zerstört", teilten die drei Parlamentsabgeordneten der Oppositionspartei Labour für die mittelenglische Stadt in einer gemeinsamen Erklärung mit. Nottingham liegt im geografischen Zentrum Englands rund 175 Kilometer Luftlinie nördlich der Hauptstadt London. Etwa 324.000 Menschen leben in der Stadt am Ufer des Flusses Trent in dem Gebiet der East Midlands. Vor allem im 19. Jahrhundert wuchs die Einwohnerzahl im Zuge der Industrialisierung stark an.

Nottingham ist mittlerweile eine beliebte Studentenstadt. Die Ilkeston Road, wo zwei der Opfer getötet wurden, ist eine zentrale Straße für Studenten, die nachts aus Bars oder Clubs nach Hause laufen. Bekannt ist Nottingham vor allem für die Legende um Robin Hood, die Heldenfigur dient vielen Unternehmen bis heute als Werbefigur.