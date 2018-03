Panorama

Filmreife Flucht: Mörderin bricht aus Gefängnis aus

Vor knapp zwei Jahren ermordet sie ihren Ehemann und wird daraufhin zu elf Jahren Haft verurteilt. Nun gelingt der 22-Jährigen eine ungewöhnliche Flucht aus einem niedersächsischen Gefängnis. Die Polizei fahndet mit Hochdruck. Bislang aber ohne Erfolg.

Eine junge Frau, die wegen tödlicher Schüsse auf ihren Ehemann verurteilt wurde, ist aus einem Gefängnis im niedersächsischen Vechta ausgebrochen. Das sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Hannover. "Eine Fahndung wurde unverzüglich eingeleitet, hatte jedoch bislang keinen Erfolg."

Laut der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" war die 22-Jährige in der sozialtherapeutischen Abteilung, einer Außenstelle der Justizvollzugsanstalt, untergebracht. In dem Gebäude können die Frauen sich weitgehend frei bewegen. Nach ersten Erkenntnissen floh die Inhaftierte von dort am Montagmorgen. Dem Bericht zufolge hangelte sie sich zum Boden und kletterte anschließend über den Zaun. Anstaltsleiter Oliver Weßels vermutet, dass sie im Vorfeld das Schloss manipuliert haben könnte.

Mit 21 Jahren war die flüchtige Frau im März 2017 in einem Aufsehen erregenden Indizienprozess am Landgericht Hildesheim wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichtes soll sie im Juli 2016 in Algermissen im Kreis Hildesheim acht Schüsse aus nächster Nähe auf ihren 63 Jahre alten Ehemann abgefeuert haben und anschließend mit einem Liebhaber in den Süden gefahren sein.

Quelle: n-tv.de