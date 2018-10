Panorama

Mutter lässt Sohn ertrinken: Mörderin googelt: "Wie tötet man ein Baby?"

Sie erträgt das Schreien ihres Säuglings nicht. Dann macht eine 19-jährige Mutter in den USA etwas Unvorstellbares: Sie googelt im Internet, wie sie ein Baby am besten töten kann, danach ermordet sie ihr eigenes Kind. Doch das ist noch nicht das Ende des Dramas.

Jenna Folwell aus Arizona ist verzweifelt. Ihr Baby Rainer schreit, die 19-Jährige ist mit der Erziehung ihres neugeborenen Sohnes offensichtlich überfordert. Laut dem US-Onlinemagazin "azcentral" soll sie dann in einer Suchmaschine danach gesucht haben, wie man am besten eine Baby umbringt.

Dann legt sie ihren Sohn in die volle Badewanne, "um das Schreien des Kindes nicht mehr zu hören", wie sie später erklärt. Als der Kleine tot ist, packt sie den Leichnam in einen Seesack. Nach Angaben der Polizei geht sie dann in einen Park, ruft von dort aus die Polizei - und inszeniert eine Lügengeschichte: Folwell behauptet gegenüber den Beamten, dass sie ihr Kind gerade in den Autositz setzen wollte, als ein Mann vorbei kam, ihr das Kind entriss und wegrannte.

Die Polizisten suchen nach dem Baby und finden schließlich die Tasche mit dem toten Säugling. Die Mutter wird sofort verhaftet, die Polizei bringt sie ins Maricopa County Gefängnis.

Die Mutter gibt die Tat zu, allerdings hat sie nach Angaben der Polizei nach einer Minute unter Wasser wohl versucht, das Kind wiederzubeleben. Doch da war es bereits zu spät. Der Vater des Kindes, Eric Canku, ist erschüttert: "Der Junge war ein perfektes Baby, und er hatte so ein glückliches und friedliches Wesen. Ich werde keine ersten Male mehr mit meinem Sohn haben."

