Nach dem Mann, der am Montag in Frankfurt ein Kind und dessen Mutter vor einen ICE gestoßen haben soll, wurde seit Tagen in der Schweiz gesucht. Er soll eine Nachbarin bedroht und gewürgt haben und wurde daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben. Außerdem soll er an psychischen Problemen gelitten haben.

Der mutmaßliche Angreifer vom Frankfurter Hauptbahnhof war nach Angaben der Bundespolizei in der Schweiz zur Festnahme ausgeschrieben und litt an psychischen Problemen. Er soll am vergangenen Donnerstag eine Nachbarin mit einem Messer bedroht, sie gewürgt und eingesperrt haben und danach geflüchtet sein, wie Bundespolizeipräsident Dieter Romann in Berlin sagte. Außerdem habe der 40-Jährige seine Frau und die drei gemeinsamen Kleinkinder in Alter von einem, drei und vier Jahren, eingeschlossen, wie es von der Kantonspolizei Zürich hieß.

Der Mann habe "unter psychischen Problemen" gelitten und sei deswegen in Behandlung gewesen, sagte Staatsanwalt Thomas Brändli bei einer Pressekonferenz in Zürich - der mutmaßliche Täter lebte im entsprechenden Kanton. Wegen der pychischen Probleme sei er krankgeschrieben gewesen, teilte die Kantonspolizei mit. Eine Hausdurchsuchung habe "keine Hinweise auf Radikalisierung oder ein ideologisches Motiv des Täters" geliefert, sagte der Chef der Kantonspolizei Zürich, Bruno Keller. Er betonte zudem: "Für die Ehefrau und die Nachbarin waren der Gewaltausbruch des Mannes überraschend, sie sagten übereinstimmend, dass sie ihn noch nie so erlebt hatten."

Am Montag hatte mutmaßlich derselbe Mann am Frankfurter Hauptbahnhof einen Jungen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Der achtjährige Junge starb noch im Gleisbett, die Mutter konnte sich retten und wurde verletzt. Eine dritte Person, eine 78-jährige Frau, die der Tatverdächtige auch attackiert hatte, konnte sich in Sicherheit bringen, ohne auf die Gleise zu stürzen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bundespolizeipräsident Dieter Romann bei der Pressekonferenz in Berlin. (Foto: REUTERS)

Die Gewalt gegen die Nachbarin sowie die eigene Familie hätte die Schweiz zuvor bereits "zum Anlass genommen, ihn national zur Festnahme auszuschreiben", sagte Romann. Der 40-Jährige sei aber "auch im Vorfeld mit entsprechenden Delikten bereits in der Schweiz auffällig" gewesen, sagte Romann. Dagegen habe es in deutschen oder europäischen Datenbanken keinen Eintrag über ihn gegeben. Die Schweizer Ermittler hätten mittlerweile einen Sonderstab zur Unterstützung der deutschen Behörden eingerichtet, hieß es in Zürich.

Der in Eritrea geborene, verheiratete Vater dreier Kinder war demnach im Jahr 2006 unerlaubt in die Schweiz eingereist. Im Jahr 2008 wurde ihm Asyl gewährt. Er galt nach Angaben der deutschen Sicherheitsbehörden danach als gut integriert und sogar vorbildlich.

CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer sprach von einem "kaltblütigen Mord" und "grässlichem Verbrechen". Es werde jetzt ein Spitzengespräch, vermutlich auch mehrere, zwischen seinem Ressort, dem Bundesverkehrsministerium und der Deutschen Bahn AG zu der Frage geben, wie sich die Sicherheit an Bahnhöfen erhöhen lasse. Seehofer betonte, obwohl die allgemeine Kriminalität zurückgehe, sei das Sicherheitsgefühl in Deutschland "sehr angespannt".

Als Konsequenz aus der tödlichen Attacke am Frankfurter Bahnhof verlangte Seehofer eine größere Polizeipräsenz an Bahnhöfen. Außerdem müsse man technische Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheit prüfen - "und zwar vorurteilsfrei", sagte der CSU-Politiker. Er erneuerte auch seine Forderung nach einer stärkeren Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Seehofer betonte, es handele sich um eine "komplexe Aufgabe", weil es in Deutschland rund 5600 Bahnhöfe mit völlig unterschiedlichen Strukturen gebe.