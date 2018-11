Panorama

Behinderte Lucy braucht Hilfe: Mutter kämpft gegen Strohhalm-Verbot

Lucy ist 15 Jahre alt und leidet an der Krankheit Myalgische Encephalomyelitis. Sie kann nur mithilfe eines Strohhalms trinken. Das Verbot von Einweg-Plastik stellt sie deshalb vor Schwierigkeiten. Ihre Mutter versucht mit einem emotionalen Appell für sie zu kämpfen.

Lucy leidet seit drei Jahren an einer schweren körperlichen Behinderung. Sie kann sich nur eingeschränkt bewegen und ist auf ständige Hilfe angewiesen. Mit 12 Jahren musste sie bereits die Schule verlassen. Die Krankheit Myalgische Encephalomyelitis schwächte sie zu stark. Jeder Handgriff ist für Lucy eine Herausforderung. Wenn sie etwas trinken will, dann benötigt die 15-Jährige einen Strohhalm. Das Hilfsmittel aus Plastik ist für ihren Alltag sehr wichtig.

Genau deshalb ist ihre Mutter Karen Grimwade sauer, dass in Großbritannien zukünftig die Strohhalme aus den Läden verschwinden sollen, wie das britische Online-Medium Metro.co.uk berichtet. "Für Lucy sind diese Strohhalme kein Luxus, sondern sie sind einfach eine Notwendigkeit", erklärt sie. "Für eine wichtige Minderheit der Bevölkerung bedeutet das Leben oder Tod. Diese Menschen benutzen die Plastik-Trinkhalme nicht, um damit die Weltmeere zu verschmutzen", appelliert Grimwade. Die Mutter versucht mit ihrer Botschaft Politiker und Ladenbesitzer überzeugen zu können. Denn für die Familie sei es schon schwer genug, immer genügend Strohhalme für Lucy dabei zu haben. Sie könne auch nur die Plastik-Trinkhalme benutzen, weil diese flexibel seien.

Strohhalme jetzt schon verbannt

Aktuell läuft erst noch eine Beratung über das Anti-Strohhalm-Gesetz, allerdings bemerkt Lucys Mutter, dass einige Läden jetzt schon Trinkhalme aus ihrem Sortiment verbannt haben. Dabei soll das Gesetz wohl erst in den kommenden ein bis zwei Jahren durchgesetzt werden. Für die Mutter ist das skandalös: "Es gibt da draußen so viel Plastik-Ramsch für Halloween, Weihnachten und Partys, was einfach rausgeschmissen und oftmals nicht recycelt wird. Wenn man Plastikmüll reduzieren will, dann sollte man vielleicht mit den Sachen anfangen, die keiner braucht", kritisiert sie.

Das neue Gesetz ist eine Reaktion auf die zunehmende Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll. Die Vereinten Nationen erwarten bis 2050 eine Verzehnfachung dieser Abfälle. In Großbritannien werden jedes Jahr rund 8,5 Milliarden Strohhalme weggeworfen. Auch EU-Staaten wollen bis 2030 alle Plastik-Einwegprodukte verbannen und damit das Aufkommen von Plastikmüll deutlich reduzieren.

Bilderserie Ocean Cleanup ist angekommen Anlage fischt Plastikmüll aus dem Pazifik

Quelle: n-tv.de