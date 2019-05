Am Mittwoch sind die Eisheiligen.

Die neue Woche startet kalt, trocken und mit viel Sonne. Ab Mittwoch, wenn uns die "Kalte Sophie" beehrt, wird es schrittweise wärmer und das Potenzial für ein sonniges Wochenende steigt. Noch sind die Vorhersagen aber unterschiedlich.

In der neuen Wetterwoche geht es kalt los. Nachts zu Beginn auch gerne mal mit Bodenfrost und tagsüber sind trotz Sonne keine 20 Grad drin. Erst mit dem Ende der Eisheiligen - am Mittwoch beehrt uns die "Kalte Sophie" - wird es schrittweise wärmer. Das Wochenende hat sogar Sommer-Potenzial. Dafür müssen dann allerdings auch die Sonnenanteile passen. Und in Punkto Sonnenschein sind die Wettermodelle derzeit noch sehr unentschieden. Einige Ansätze sehen etliche Sonnenstunden mit entsprechend sommerlichen Temperaturen. Andere berechnen deutlich mehr Regen mit lauwarmen Werten um die 20 Grad.

Beide Szenarien haben durchaus etwas für sich. Endlich mal wieder Sommer käme beispielsweise den vielen Outdoor-Veranstaltungen entgegen, die gerne im Mai stattfinden. Auf der anderen Seite bringt Mairegen sprichwörtlich Segen, den die Natur und die Böden dringend brauchen können. Außerdem bewegt sich die Blüte der Gräser ihrem Maximum entgegen. Zumindest die Allergiker gegen Gräserpollen dürften dem ein oder anderen reinigenden Schauer somit recht positiv entgegen sehen.

Nacht zum Montag

Meist ist es trocken, klar und ziemlich kalt mit Tiefstwerten zwischen 4 und 0 Grad. Häufig gibt es Bodenfrost. Nur am Alpenrand fällt weiterhin Regen, der in höheren Lagen in Schnee übergeht.

Montag

Die neue Woche startet nicht nur kalt, sondern auch mit viel Sonne und weitgehend trocken. Zwei Ausnahmen gibt es jedoch: im Osten bilden sich einzelne kurze Schauer. Und auch unmittelbar am Alpenrand fällt noch etwas Regen. Hierbei bleibt es kühl mit Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad, am Rhein bis 17 Grad.

Dienstag und Mittwoch

n-tv Meteorologe Björn Alexander

Im Südosten und Osten ziehen vermehrt Wolken auf und das Regenrisiko steigt. Im großen Rest bekommen wir dagegen nochmals viel Sonne. Bei den Temperaturen tut sich noch nicht viel. Sie liegen zwischen 8 und 18 Grad.

Donnerstag

Es wird insgesamt wolkiger und zum Teil auch wechselhafter. Damit steigen dann auch die Temperaturen spürbar an, Nachtfrost ist kein Thema mehr und tagsüber sind 10 bis 20 Grad möglich.

Freitag und am Wochenende

Von Osten und Südosten her bleibt der Trend zur Erwärmung bestehen. Schauer sowie einzelne Gewitter können sich ebenfalls untermischen. Zwischendurch gibt es aber weiterhin auch längere sonnige und trockene Abschnitte. Dazu geht es temperaturmäßig in Richtung Frühling. Am Wochenende liegen die Werte oft bei um oder über 20 Grad. Auch sonniges Sommerfeeling ist - wie eingangs erwähnt - nicht auszuschließen.