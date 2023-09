Ein Opfer noch in Lebensgefahr Nachbarn beobachten Messer-Attacke in Quakenbrück

Ein Mann soll zwei Frauen in seiner Wohnung attackiert haben. Eine von ihnen schwebt nach einem Messerstich in Lebensgefahr. Nachbarn beobachten die Tat und rufen die Polizei. Bei deren Eintreffen geraten die Beamten ebenfalls ins Visier des Angreifers.

Im Landkreis Osnabrück ist es zu einem blutigen Zwischenfall gekommen: Ein 56-Jähriger wird beschuldigt, in seiner Wohnung in Quakenbrück zwei Frauen schwer verletzt zu haben - eine davon schwebt in Lebensgefahr. Die Attacke ereignete sich laut Polizei am frühen Samstagmorgen. Der Mann wurde festgenommen und soll am Montag vor Gericht erscheinen.

Nachbarn, die den Vorfall durch ein Fenster zufällig beobachteten, hatten die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, attackierte der 56-Jährige auch die Beamten und ergriff schließlich die Flucht.

Die Einsatzkräfte kümmerten sich zunächst um die Opfer. Die verletzten Frauen, eine 48-Jährige mit einer Stichwunde und eine 45-Jährige mit schweren Verletzungen durch Schläge und Tritte, wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht. Die 48-Jährige musste aufgrund der Stichverletzung sofort operiert werden, sie schwebt weiter in Lebensgefahr.

Großangelegte Suchaktion

Der Flüchtige wurde nach einer großangelegten Suchaktion im Stadtgebiet festgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Handy beschlagnahmt. Es muss noch ermittelt werden, in welcher Beziehung der Mann und die Frauen zueinander standen.

Am Tatort konnten die Ermittler ein Messer sicherstellen, das möglicherweise als Tatwaffe diente. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen.