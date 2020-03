Die Beamten trafen in einer Neuköllner Bäckerei auf unfassbare Zustände.

Sie belieferte angeblich ein Luxuskaufhaus, Krankenhäuser und andere Bäckereien - doch die Behörden hatten den Betrieb schon länger im Visier. Nun griffen sie ein und machten ihn dicht. Angesichts des Polizeiberichts stellt sich die Frage - weshalb erst jetzt?

"Die Produktionsstätte wies erhebliche hygienische Mängel auf" - es klingt in einer Meldung der Berliner Polizei nüchtern, doch die Bilder zeigen Unglaubliches. Und in einem Facebook-Eintrag werden die Beamten dann deutlich: "Schon beim ersten Betreten strömte den Beamten ein ekelerregender Geruch nach Ammoniak entgegen, wohl ausgehend von Mäuse- und Rattenfäkalien", heißt es dort.

"Überall tummelten sich Schaben oder lagen tot auf dem Boden. Es herrschte in Teilen ein Befall von Mäusen und Ratten. Einer Beamtin lief eine Maus über die Schuhe. In anderen Bereichen der Großbäckerei gesellten sich Motten und Fliegen zu den Schaben", berichten die Polizisten fassungslos.

Dieser Bericht ist das Ergebnis eines gemeinsames Einsatzes mehrerer Behörden in der Produktionsstätte eines Lieferanten für Brot- und Backwaren in Neukölln - kurzum in einer Großbäckerei. Inzwischen ist die Betriebsstätte geschlossen. Neben den eklatanten Hygienemängeln stellten die "eingesetzten Kräfte bauliche und arbeitsschutzrechtliche Missstände fest", wie es weiter hieß.

Dem Betrieb wurde die weitere Produktion sowie der Verkauf untersagt. Unter anderem habe das Unternehmen mehrere Großkunden mit Lebensmitteln versorgt. Einem Medienbericht zufolge gehörten dazu unter anderem das Luxuskaufhaus KaDeWe, Krankenhäuser und Seniorenheime sowie Großhändler und Bäckereifilialen.

Gegen den Betrieb war den weiteren Angaben zufolge bereits im November 2019 Strafanzeige gestellt worden. Im Februar 2020 wurde ein Zwangsgeldverfahren eingeleitet.