Am frühen Morgen sind die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr nicht erreichbar. Nun gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Entwarnung. Der Grund für die Störung ist noch unklar.

Die Störung der Notrufnummern in einigen Teilen Deutschlands ist nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) behoben. Wie das Bundesamt bei Twitter mitteilte, bestand die Störung nach Angaben der Deutschen Telekom zwischen 4.30 Uhr und 5.40 Uhr. Die Analysen zu den Ursachen laufen demnach noch.

BBK-Präsident Armin Schuster sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Lagezentrum der Telekom sei "sehr schnell" mit dem Bundesamt in Kontakt getreten. "Die regionalen Leitstellen konnten anschließend unsere Warnapp Nina zur weiteren Verbreitung der Information nutzen." Das BBK sei für die Notrufnummern selbst gar nicht zuständig, sondern die Telekom. "Wir müssen gewährleisten, dass die Warninfrastruktur funktioniert", sagte er. Das habe das Amt mit der Warnapp Nina getan.

Am Morgen hatte das Bundesamt amtliche Gefahrendurchsagen unter anderem für Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt sowie für die Großstädte Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main verbreitet, wonach die Notrufnummern 112 und teilweise auch 110 ausfielen. Später wurde für mehrere Bundesländer und Städte wieder Entwarnung gegeben.

In Köln wurde zunächst ein großflächiger Ausfall von Strom, Telefonnetz und Trinkwasser gemeldet. Um 06.20 Uhr wurde nur noch eine Störung des Notrufs mitgeteilt. Die Menschen wurden aufgefordert, sich in den Medien zu informieren, etwa über örtliche Radiosender. In Notfällen solle die 110 oder die 19222 gewählt werden.

In Baden-Württemberg fielen die Notrufe 110 und 112 aus, später wurde Entwarnung gegeben. Im gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt fielen die Notrufnummern 112 und 110 sowie Behördenleitungen aus. In Nordrhein-Westfalen fiel der Notruf 112 in mehreren Städten aus. In Hessen waren vorübergehend der Landkreis und die Stadt Kassel betroffen, dort war der Notruf 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst wegen einer technischen Störung nicht zu erreichen.

In ganz Niedersachsen waren vorübergehend neben den Notrufnummern auch die Amtsleitungen der Polizei und von Krankenhäusern von dem Ausfall betroffen. Betroffen waren auch zahlreiche Landkreise im nördlichsten Bundesland Schleswig-Holstein. In den beiden Bundesländern wurde inzwischen Entwarnung gegeben.

Auch für die Städte Hamburg, Frankfurt am Main, Lübeck, Regensburg, Kassel, Steinfurt, Neumünster und Mönchengladbach sowie Schwerin wurde später wieder Entwarnung gegeben.

Erst im September hatte eine Störung im Netz der Telekom für Probleme bei den Notrufnummern gesorgt. Dabei war insbesondere der Feuerwehrnotruf 112 zeitweise nicht erreichbar, in einigen Fällen war auch der Polizeinotruf 110 betroffen. Die damalige Störung dauerte 30 Minuten.