Ab Montag wird die Einreise nach Österreich verschärft. Dies betrifft vor allem ungeimpfte Reisende. Diese müssen an der österreichischen Grenze dann einen PCR-Test vorweisen. Pendlern reicht weiterhin die Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests. Doch auch für sie gibt es Verschärfungen.

Ungeimpfte Reisende müssen an der österreichischen Grenze künftig einen PCR-Test vorweisen. Antigen-Schnelltests werden bei der Einreise ab Montag, den 22. November nicht mehr akzeptiert. Nur noch für Grenzpendler sind diese ungenaueren Tests gültig, wie aus einer Verordnung hervorging, die am Dienstagabend öffentlich gemacht wurde. Das heißt, dass das Einreiseregime Österreichs nun allgemein 2,5G vorschreibt. Für Pendler - sei es für Beruf, Schule, Studium, familiäre Zwecke oder zum Besuch der Lebenspartner - gilt aber weiterhin als Ausnahme die 3G-Regel.

Aber auch für Pendler gibt es Verschärfungen: Impfzertifikate sind künftig nicht mehr ein Jahr lang, sondern nur noch neun Monate gültig. Die bisherige privilegierten Dauer von PCR-Tests von sieben Tagen wird auf 72 Stunden verkürzt. Schnelltests sind für Pendler nur noch 24 statt 48 Stunden lang gültig.

Auch auf dem umgekehrten Einreiseweg - nämlich von Österreich nach Deutschland - muss neuerdings mehr beachtet werden: Für Deutsche gilt grundsätzlich eine Reisewarnung, da die deutsche Bundesregierung seit Sonntag fast ganz Österreich als Corona-Hochrisikogebiete einstuft. Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien.

Inzidenz fast bei 1000

Beide Länder haben derzeit mit stark steigenden Zahlen bei den Neuansteckungen zu kämpfen. Die Alpen-Republik meldete heute 14.416 Neuansteckungen binnen 24 Stunden und damit so viele wie noch nie seit Pandemie-Beginn, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Behörden meldete.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich stieg demnach ebenfalls kräftig an und erreichte einen Wert von 953,2 Fällen pro 100.000 Einwohner. In Deutschland stieg die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls auf einen Rekordwert und erreichte 319,5.