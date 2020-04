Schwarz-weiß, unscharf und wacklig - so sehen drei Aufnahmen aus, die das Pentagon veröffentlich. Der Inhalt? Im wahrsten Sinne des Wortes unbekannt. Möglicherweise handelt es sich um außerirdisches Leben. Die Bevölkerung soll bei der Aufklärung helfen.

Das US-Verteidigungsministerium hat drei Videos von unbekannten Flugobjekten offiziell veröffentlicht. Die Aufnahmen wurden in den Jahren 2004 und 2015 von US-Marinepiloten gemacht, wie das Pentagon mitteilt. In den vergangenen Jahren waren sie bereits über anonyme Quellen an die Öffentlichkeit gelangt. Nach eigenen Angaben hat das Verteidigungsministerium sie auch deshalb auf der Internetseite der US-Marine veröffentlicht, um die Echtheit der Aufnahmen zu bestätigen. "Die in den Videos beobachteten Luftphänomene werden weiterhin als 'nicht identifiziert' eingestuft", erklärt eine Sprecherin.

Die Videos, die von US-Kampfjets aufgenommen worden waren, sind in schwarz-weiß gehalten und zeigen unscharfe Bilder. Auf einem ist ein längliches Objekt zu sehen, das plötzlich mit großer Geschwindigkeit nach links verschwindet.

Auf einem anderen Video fliegt ein Objekt über den Wolken. Einer der Piloten der Navy-Maschine fragt sich, ob es sich um eine Drohne handeln könnte. "Das ist eine ganze Flotte", sagt sein Partner. "Mann, sie fliegen alle gegen den Wind. Der Wind ist 120 Knoten schnell!" Als das Objekt plötzlich beginnt, zu rotieren, erwidert der erste Pilot baff: "Schau dir das an!"

Im dritten Video lacht die Flugzeugbesatzung angesichts der Geschwindigkeit eines Objekts, das über das Meer zu fliegen scheint.

"Wie ein Tischtennisball"

Der frühere Navy-Pilot David Fravor, der an Bord der Maschine war, die das Video des Jahres 2004 aufgenommen hatte, äußerte sich schon 2017 im Sender CNN zu dem Objekt. "Als ich ihm nahe kam, hat es schnell Richtung Süden beschleunigt und ist in weniger als zwei Sekunden verschwunden." Die Bewegung sei "extrem abrupt" gewesen, "wie ein Tischtennisball, der von einer Wand abprallt".

Das US-Verteidigungsministerium erklärte nun, nach eingehender Prüfung sei entschieden worden, dass die Videos mit den Namen "FLIR," "GOFAST" und "GIMBAL" veröffentlicht werden könnten. Das Pentagon hatte Ende 2017 eingeräumt, bis ins Jahr 2012 ein geheimes Programm zur Untersuchung von Ufo-Sichtungen finanziert zu haben.