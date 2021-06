In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen fallen um die Mittagszeit Schüsse. Kurz darauf bestätigt die Polizei, dass zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Der Täter befinde sich noch auf der Flucht, sagt ein Polizeisprecher.

Im nordrhein-westfälischen Espelkamp sind am Mittag zwei Menschen erschossen worden. Das bestätigte die Bielefelder Polizei. Der Täter befinde sich noch auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher. Bei den Toten handelt es sich um einen Mann und eine Frau.

Demnach gibt es zwei Tatorte. Eine Person wurde vor einem Wohnhaus getroffen, die andere in einer Seitengasse in Sichtweite des Hauses. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass in einem Haus in der Innenstadt Schüsse gefallen seien. Zunächst war aber lediglich von einem Toten die Rede gewesen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der "Bild"-Zeitung zufolge sind darunter auch Beamte eines Sondereinsatzkommandos. Die Polizei gehe aber nicht von einer Amoklage aus, hieß es von den Behörden.

Nach Informationen des "Westfalen-Blatts" wurden Polizeikräfte aus der ganzen Region zusammengezogen, um den Tatverdächtigen zu suchen. Offenbar gehen die Ermittler davon aus, dass die Person noch immer bewaffnet ist.

Die betroffene Straße in der 25.000-Einwohner-Stadt im Nordosten von NRW wurde abgeriegelt, auch große Teile der Innenstadt sind abgesperrt, Spurensicherung und Notfallseelsorger sind im Einsatz. Über den Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch nichts bekannt.