Hausräumung in Berlin Polizei bringt Bewohner aus "Liebig 34"

Die Räumung des symbolträchtigen Hausprojekts "Liebig 34" in Berlin-Friedrichshain beginnt. Die Polizei ist in Stellung, es gibt Scharmützel mit Demonstranten. Im Stadtgebiet kommt es zu kleineren Bränden.

Die Räumung des besetzten Hauses "Liebig 34" in Berlin-Friedrichshain hat begonnen. Ein Räumfahrzeug steht an der Eingangstür, Beamte verschafften sich mit Brecheisen und Kettensäge Zugang. Weitere Polizisten stiegen durch ein Fenster im 1. Stock ins Haus ein und führten mehrere Personen aus dem Haus. Auch Wasserwerfer sind im Einsatz. Auf den umliegenden Dächern sind Einsatzkräfte in Stellung. Zugleich sind Sprechchöre von nahen Demonstranten zu hören.

Zuvor teilte die Polizei mit, es seien Gegenstände auf die Fahrbahn gebracht worden. Im Stadtgebiet brannten mehrere Autoreifen, Müllcontainer und Autos. "Es wirkt zunächst nicht so, als wolle man das Objekt bereitwillig übergeben", twitterte die Polizei bereits am Morgen. Eine Reporterin des "Tagesspiegel" berichtete von Flaschenwürfen und einer Festnahme in der Nähe des Hauses.

"Liebig 34" ist eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in der Hauptstadt. Bereits vor zwei Jahren war ein zehnjähriger Gewerbemietvertrag ausgelaufen. Der Eigentümer setzte schließlich die Räumung durch. Mehrere Tausend Polizisten sollen im Einsatz sein. Die Liebigstraße und die Rigaer Straße sind zum Teil mit Gittern abgesperrt. Auch Autos haben keine Zufahrt. Die Polizisten, von denen viele aus anderen Bundesländern kamen, tragen Helme und zum Teil auch Plexiglasschilder. Insgesamt 2500 Beamte sind im Einsatz.

"Chaos stiften"

Rückwärts vor der Eingangstür steht das Räumungsfahrzeug der Polizei. (Foto: REUTERS)

Unterstützer der Bewohner hatten Demonstrationen angekündigt: "Lasst uns Chaos stiften, sichtbar sein und die Räumung der Liebig 34 verhindern", hieß es auf der Internetseite des Hauses. Schon in den vergangenen Tagen gab es eine Serie von Brandanschlägen und anderen Zerstörungen, etwa bei der Berliner S-Bahn.

Am Vorabend hatten sich Hunderte Demonstranten in der Nähe versammelt. Sie standen vor einer kleinen Konzertbühne in der Rigaer Straße. Eine Hip-Hop-Band trat auf, die Stimmung war friedlich. Im bunt bemalten Haus "Liebig 34" waren einige Fenster beleuchtet. Aus Lautsprechern schallten abwechselnd Musik und Reden einer Frau über die Kreuzung. Hinter den Gittern der nächsten Absperrung standen aber nur wenige Menschen, die zuhörten. Ob sich tatsächlich noch Bewohner im umstrittenen Haus aufhielten, war nicht festzustellen.